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Charles Darwin'in kayıp not defteri bulundu!

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi'nden yapılan açıklamada, 22 yıl önce kaybolan Charles Darwin'in iki not defterinin bulunduğu belirtildi. Kütüphane ayrıca Darwin'e ait, biri ikonik 1837 'Hayat Ağacı' taslağını içeren iki defterin, pembe bir hediye torbasının içinde "Kütüphaneci, Mutlu Paskalyalar, X" mesajıyla bulunduğu ayrıntısını da paylaştı.

Güncel 05.04.2022, 13:04 05.04.2022, 13:22
Charles Darwin'in kayıp not defteri bulundu!

Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi tarafından yapılan açıklamada 15 ay önce iki not defterinin Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi'ne iade edilmesi için dünya çapında kamuya çağrı yapıldığı ve defterlerin 9 Mart 2022'de isimsiz olarak Kütüphaneye iade edildiği ifade edildi.

"MUTLU PASKALYALAR, X"

İki not defterinin, pembe bir hediye torbasının üstünde "Kütüphaneci, Mutlu Paskalyalar, X" mesajı yazan bir not ile birlikte konulduğu belirtildi. Evrim konusunda yaptığı çalışmalarla tanına İngiliz doğa bilimci, jeolog ve biyolog Charles Darwin'in 1837 yılında ünlü Hayat Ağacı'nı taslak olarak çizdiği not defterlerinin durumunun iyi olduğu, gözle görülür bir elle dokunma veya hasar işaretleri olmadığı belirtildi.

İKİ NOT DEFTERİ NASIL KAYBOLDU?

Darwin'in not defterleri, ilk olarak Özel Koleksiyon Hazine Odası'ndan (en nadide ve en değerli eşyaların tutulduğu) fotoğraf çekimi için Eylül 2000'de çıkartılmış ve Ocak 2001'de rutin kontroller sırasında defterlerin bulunduğu kutunun Hazine Odası'ndaki her zamanki yerine konulmadığı tespit edilmişti. Kütüphane açıklamasında "Uzun yıllar boyunca önceki Üniversite Kütüphanecileri, defterlerin, yaklaşık on milyon kitap, harita, el yazması, diğer değerli ve tarihi nesneye ev sahipliği yapan Cambridge Üniversite Kütüphanesi'nin geniş depolarında ve koleksiyonlarında yanlış yerleştirildiğine inanıyorlardı" ifadeleri yer aldı. Yıllar içinde gerçekleştirilen geniş çaplı aramalar sonucunda bulunmayan defterlerin çalınmış olacağı sonucuna varılmıştı. (sondakika)

Charles Darwin Kimdir?

Charles Robert Darwin  (12 Şubat 1809, Shropshire - 19 Nisan 1882, Downe), İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi.Doğal seçilim yoluyla evrim kuramının kurucusu. İnsan dâhil tüm canlı türlerinin doğal seçilim yoluyla bir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini öne sürmüş ve o günün şartlarına göre bu teoriyi destekleyen pek çok kanıt sunmuştur. Darwin'in fikirleri üzerine inşa edilen modern evrim teorisi, bugün biyoloji biliminin temeli ve birleştirici ögesidir. Evrimin gerçekleştiği olgusu Darwin hayattayken, doğal seçilim teorisinin evrimin ana açıklaması olması ise 1930'lu yıllarda bilim dünyası tarafından kabul görmüştür. Darwin'in orijinal teorileri modern evrimsel biyolojinin temelini oluşturmakta, hayatın çeşitliliği üzerine birleştirici bir mantıksal açıklama sunmaktadır.

#Darwin
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