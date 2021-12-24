Change.org Türkiye 2021 Değişim Raporu yayınlandı.

20 milyondan fazla kullanıcısıyla, Türkiye’de insanların hangi alanlarda değişim istediğini ortaya koyduğu sosyal değişim platformu Change.org Türkiye, 2021 yılı Değişim Raporu’nu yayınladı.

Rapor’un içeriğinde, 2021 yılında en fazla hangi kampanyaların imzalandığı, başarıya ulaşan ve etkili olan kampanyalar, kampanyaların mücadele alanlarına göre dağılımı gibi, halkın değişim taleplerini anlamaya yönelik bilgiler yer alıyor. Verilen bilgilere göre, Change.org Türkiye’de 2021 yılında toplam 26 bin 781 kampanya başlatıldı ve 13 milyon 153 bin 590 imza atıldı.

2 yıl üst üste en fazla imzalanan kampanya: “İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz”

Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi’nin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmak için başlattığı kampanya, hem 2020, hem de 2021’in en fazla imzalanan kampanyası oldu. “İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz, Vazgeçmeyeceğiz!” adlı kampanya, Change.org Türkiye’de 1 milyon imzayı geçen 3. Kampanya oldu ve sözleşmenin yeniden yürürlüğe girmesi talebiyle devam ediyor.

En fazla imzanın iki yıl üst üste İstanbul Sözleşmesi için atılmasının, Türkiye’de kadın hareketinin ne kadar güçlü ve kararlı olduğunu gösterdiğini ifade eden Change.org Türkiye Genel Direktörü Dr. Uygar Özesmi, “Her türlü platformda bu konuda mücadele eden kadınlar, Change.org’u da aktif şekilde kullandı. Kampanyayı başlatan Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, imzaları Meclis’e teslim etti. Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmiş olsa da, mücadelenin sona ermemesi ve bu alandaki dayanışma, değişimin sadece kampanyada istenilen sonucu almak anlamına gelmediğini ortaya koyuyor. Bu kampanyada olduğu gibi, değişim taleplerinin toplumda tartışılması ve görünür olması sayesinde farkındalık artıyor” dedi.

En Fazla Değişim Talebi “Eğitim” Alanında

Change.org Türkiye 2021 Raporu’na göre bu yıl en fazla kampanya eğitim alanında başlatıldı. Bu alanda başlatılan 2 bin 938 kampanyayı 1 milyon 596 bin 551 kişi imzaladı. Eğitim aynı zamanda en fazla başarının elde edildiği mücadele alanı oldu. En fazla kampanya başlatılan mücadele alanlarında eğitim konusunu sırasıyla sağlık, hayvan hakları ve ekonomik adalet alanları izledi.

En fazla imza ise, hayvan hakları alanında başlatılan kampanyalara atıldı. Hayvanlara şiddet uygulayanların cezalandırılması ve hayvanat bahçelerinin kapatılması gibi konular, yılın önce çıkan hayvan hakları kampanyaları arasında yer aldı. Hayvan hakları için yıl boyunca 1.842 kampanya yürütüldü ve toplam 3 milyon 380 bin 160 imza atıldı.

Z Kuşağının İklim Krizi için Mücadelesi Ön Planda

2021 Değişim Raporu’na göre bu yıl iklim krizi ile mücadele için değişim yaratmak isteyen kişilerin ve sivil oluşumların, özellikle genç iklim aktivistlerinin kampanyalarının sayısı arttı. İnsanlar, iklim krizinin etkilerine karşı tepki göstermek ve çözüm talep etmek için, Change.org Türkiye’yi aktif bir şekilde kullandı. Bu alanda, Z kuşağının Paris Anlaşması’nın TBMM tarafından onaylanması için başlattığı kampanyanın başarıyla sonuçlanması önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.