Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin değiştirildiğini açıklayan Erdoğan, "İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeyi kararlaştığımız yeni yapısal düzenlemelerin müjdesini milletimizle paylaşmak istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz." şeklinde konuştu.

İklim değişikliği başkanlığı kuruluyor

İklim değişikliğiyle ilgili somut adımlar atılacağını vurgulayan Erdoğan, "Bu bakanlığımıza bağlı olarak İklim Değişikliği Başkanlığı kuruyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünü Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıyoruz." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün statüsü değiştirilecek

Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımıza bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı haline dönüştürüyoruz. Böylece ülkemizin göç konusunda kapsamlı, etkin, hızlı hareket edebilmesi sağlayacak kurumsal kapasiteyi ulaşmayı hedefliyoruz. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.