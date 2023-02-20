Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iptal edilen kentsel dönüşüm hakkında açıklama yaptı

Resmi Gazete'de 4 Şubat 2022'de yayımlanan karara göre, Hatay ve İskenderun'un bazı mahallelerinin riskli alandan çıkarıldığını yer aldı.

Resmi Gazete'nin 5 Şubat'ta yayımlanan kararda: "Hatay İli, İskenderun İlçesi, Meydan, Cumhuriyet, Modernevler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe mahallelerinde bulunan bazı alanların riskli alan ilan edilmesi hakkındaki 16/9/2013 tarihli ve 2013/5382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2'nci maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

BAKANLIK KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle:

Bugün bir gazetede "Deprem bölgesi riskli değilmiş” başlığıyla yayımlanan yalan, asılsız ve mesnetsiz bir haber nedeniyle açıklama yapılmasına ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Yüzde 65'inin ruhsatsız yapılardan oluşması nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Meydan, Esentepe, Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı ve Modernevler mahalleleri Bakanlar Kurulu Kararıyla, 2013 yılında riskli alan ilan edilmiştir.

Ancak depreme hazırlık amacıyla yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına bazı kesimler itiraz ederek Bakanlar Kurulu'nun bu kararını mahkemeye taşımıştır. Yapılan itiraz üzerine riskli alan kararı Danıştay tarafından iptal edilmiştir.

Bunun üzerine alandaki ruhsatsız yapıların herhangi bir can ve mal kaybına yol açmaması için Bakanlar Kurulu kararıyla bu alanlar yeniden riskli alan ilan edilmiştir.

İkinci kez yargıya taşınan bu kararın mahkeme tarafından tekrar iptal edilmesi üzerine kentsel dönüşüm süreci tıkanmış, sürecin önünü açmak için, bilimsel ve teknik raporlar da dikkate alınarak alan bazlı kentsel dönüşüm yerine parsel bazlı dönüşüm sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir.

Nitekim Hatay'da TOKİ eliyle yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın yüzde 80'i ile anlaşarak 460 konutun ihalesine başlanmış olup, süreç devam etmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; asrın felaketini yaşadığımız böylesi bir dönemde vatandaşlarımızın acılarını istismar edenlerle, her türlü tezviratla, mesnetsiz iddia ve siyasi manipülasyonla mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Depremden etkilenen 11 ilimizi en kısa sürede ayağa kaldıracak, yeni yerleşim yerlerimize yeni yuvalarımızı kuracak, güvenli ve sağlıklı konutlar inşa etmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PEKİ KİMLER İTİRAZ ETTİ?

YeniŞafak'ta yer alan haberde: "Hatay’daki kentsel dönüşümü engellemek için kırk takla atan TİP'li Barış Atay'ın yüzünden mahkeme, 2017 yılında Bakanlığın, 2022 yılında ise Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Riskli mahalle’ kararını iptal etti. Barış Atay’ın başını çektiği muhaliflerin karşı çıktığı kentsel dönüşüm gerçekleşemedi. Binlerce vatandaşın yaşamını sürdürdüğü mahallelerde evler yıkıldı yıkılacak." ifadeleri yer aldı.

Aynı haberde: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılında Mersin'in Akdeniz ilçesi ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde riskli mahallelerin belirlenmesi için çalışma başlatmıştı. Bakanlık tarafından başlatılan çalışmaya karşı çıkan TİP’li Barış Atay, muhalif kesimi örgütleyerek projeye engel olmak istemişti. Mahkeme, 2017 yılında Bakanlığın, 2022 yılında ise Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Riskli mahalle’ kararını iptal etti." ifadeleri de kullanıldı.