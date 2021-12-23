ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri Sahiplerini Buldu

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, 30’uncu kuruluş yılını kutladığı 2021’de, Yeşil Nokta Ödülleri’nin kapsamını Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri ile genişletti. 22 Aralık 2021 Çarşamba günü dijital ortamda günü gerçekleştirilen törende, bu yıl ilk kez verilen Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri’nin yanı sıra Yeşil Nokta Basın Ödülleri de sahiplerini buldu.

Türkiye’de ÇEVKO Vakfı’nın temsil ettiği Yeşil Nokta markasının 31 ülkede, 540 milyonu aşkın tüketicinin katılım sağladığı ambalaj atığı geri dönüşüm sistemlerinin işareti olduğunu belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Yeşil Nokta, sorumlu üreticiyi ve tüketicinin bu sorumluluğa gösterdiği saygı ve beğeniyi simgeliyor. Yeşil Nokta Ödülleri ile sanayi kuruluşlarını ve basın-yayın kuruluşlarını ödüllendirilmektedir. Kuruluşumuzun 30’uncu yılı olan 2021 yılı itibarı ile de üniversite öğrencilerinin ambalaj tasarımı, atık yönetimi ve çevre konulu sosyal sorumluluk alanlarında, ürün, uygulama ve proje geliştirmelerinin teşvik edilmesi amacıyla Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri başlıyoruz” dedi.

ÇEVKO Vakfı’nın sahip olduğu bilgi birikimi, yurt içi ve yurt dışı ilişkileri, deneyimli insan kaynağı, özel sektör-kamu ve yerel yönetimler-akademik kurumlar ve toplumsal iş birlikleriyle, Türkiye’de sürdürülebilir gelişmeye katkı sağlamakta olduğunu ifade eden Mete İmer: “Günümüzün ve geleceğimizin en büyük tehlikesi olan iklim krizi ile savaşımda bireylere, kamu otoritelerine, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Dünyanın karşı karşıya olduğu diğer bir önemli risk, nüfus artışı ve sınırlı kaynaklar nedeniyle sürdürülebilir gelişmenin nasıl sağlanacağıdır. Bu konuda yeni bir iş yapma modeli olarak döngüsel ekonomi bir çözüm önerisi sunuyor. İşte bu gerekçelerle, 1991 yılında ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle; çevrenin korunması, toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla yola çıkan ÇEVKO Vakfı, son yıllarda, iklim kriziyle savaşım ve döngüsel ekonomiye geçişe odaklanmış durumda” dedi.

Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri töreninde, 7 farklı üniversiteden 9 öğrenci, 3 farklı kategoride 7 projeyle Yeşil Nokta Öğrenci Ödülüne layık görüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencileri Beyza Nur Eraslan ve Feyza Başak, yılbaşı döneminde satın alınan süslerle ambalaj atıklarını önleme ve ambalajların kutusunun geri kazanımını sağlamak için kutu yüzeylerini süse dönüştürecek tasarım fikirlerinden oluşan DIY Yılbaşı Süsleri Projeleri’yle, grup olarak “Ambalajda Önleme Uygulamaları” kategorisinde Birincilik Ödülünün sahibi oldular. Bu kategoride ödüle layık görülen tek proje bu oldu.

Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları kategorisinde Birincilik ödülünü iki öğrenci paylaşırken, bu kategori en çok ödülün verildiği alan oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrencisi Derya Ercivan, deniz ve su kirliğinin en büyük sebeplerinden biri olan mikroplastik kirliliğinin azaltılması ve evlerden doğaya bırakılmasının engellenmesi için çamaşır makinelerine yönelik filtre çözümü EcoPhil Projesi’yle bireysel olarak Birincilik Ödülü’nün ilk sahibi oldu.

Özyeğin Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrencisi Kumsal Kurt, marketlerde kasa çıkışlarında konumlandırılacak stantlar yardımı ileikincil ambalajların geri dönüşümünü, atığın oluştuğu yerde başlatmaya yarayacak bir atık yönetim sistemi öngören Cyclearly Projesi’yle bu kategorideki ikinci Birincilik Ödülü’ne bireysel olarak ismini yazdırdı. Kategoride iki Birinci olduğu için İkincilik Ödülü verilmedi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Biyoloji / Ekoloji Bölümü Öğrencisi Çağdaş Saz, atık suların kaynak olarak değerlendirilebileceği, çevreyle uyumlu, düşük karbonlu ve döngüsel ekonomi modelinin uygulanabileceği yeni nesil atık-enerji yönetim stratejisi öngören Elektro-sulak Alan Enerjili Sera Tasarımı (ESA) Projesi’yle, bireysel olarak Üçüncülük Ödülü kazandı.

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrencileri Melike Kiraz ve Ümmü Beyza Top, atık tanıma ve otomatik sınıflandırma ile geri dönüşüm işlemini tanımlı ve kolay hale getiren, geri dönüşümü teşvik etmek üzere tasarlanmış, akıllı ve sürdürülebilir kent kurgusuna entegre olabilecek sokak birimi ve ev birimi akıllı atık kutusu ailesi fikri R-bin Projeleri’yle grup olarak Teşvik Ödülü’ne layık görüldüler.

Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları kategorisinde de iki öğrenci ödül aldı.

Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Gülişah Sanem Şen, son kullanma tarihi geçmiş ilaçların toplanmasına ve ambalaj kısımlarının geri dönüştürülmesine katkıda bulunup atık miktarını azaltmak amacıyla atıkların akıllı bir sisteme entegre edilmesini öngören Pharmy Projesiyle bireysel olarak Birincilik Ödülü aldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Öğrencisi Süleyman Miran, geri dönüşümü eğlenceli bir hale getirerek öğrencilere geri dönüşümü sevdirmeyi, geri dönüşüm alışkanlığı ve bilinci kazandırmayı sağlamak için üniversitelerde akıllı otomat sistemlerinin kullanımını öngören Akıllı Otomat Sistemleri Projesi’yle bireysel olarak İkincilik Ödülü kazandı.

ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri Jüri Başkanlığı’nı, jüride Sürdürülebilirlik Kurumsal İletişim Sanayi Temsilcisi olarak yer alan Procter & Gamble Türkiye-Kafkasya ve Orta Asya Medya Direktörü Nesli Kılıçal üstlendi. Diğer jüri üyeleri ise, CarrefourSA İSG, Kalite Güvence, Çevre, Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Tayfun Akusta (Atık Yönetimi Sanayi Temsilcisi), Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. İrem Daloğlu Çetinkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülname Turan, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürbüz Güneş, Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gül Tekin Temur Aslan ve Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canan Acar oldular.

Başvuru ve değerlendirme süreci Yeşil Nokta Ödülleri internet sitesi üzerinden gerçekleştirildi. Jüri iki aşamalı değerlendirme yaptı. Birinci değerlendirmede tüm başvurular başvuru dosyası üzerinden değerlendirildi ve finale kalan katılımcılar belirlendi. İkinci değerlendirme için finalistlerden sunum istendi.

Yeşil Nokta Basın Ödülleri

Bu yıl 10. kez düzenlenen Yeşil Nokta Basın Ödülleri, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik duyarlılık gösteren basın-yayın kuruluşlarına, habercilere ve toplumun takdirini kazanmış kişilere veriliyor.

2021 yılında Gazete dalında “Milliyet”, Haber Ajansı dalında “Anadolu Ajansı”, Dergi dalında “Para” Dergisi, TV dalında “NTV”, Radyo dalında “TRT Radyo”, Haber Sitesi dalında “Ekovitrin.com” ödül kazanırken “Özel Ödül”ün sahibi de Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak oldu.