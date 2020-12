Çevirmen yazar Kemal Çiftçi vefat etti

Yedirenk İletişim Grubu'nun kurucularından, çevirmen ve yazar Kemal Çiftçi, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Kemal Çiftçi'nin cenazesi, 30 Aralık'ta Esenyurt Yeni Mezarlık'ta toprağa verilecek.

KEMAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

1957, Göle doğumlu. 1975 yılında Erzurum Lisesi’nden mezun oldu.

Aynı yıl O.D.T.Ü. Kimya bölümüne girdi. 1977 yılında ise İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçti ve 1982 yılında Amerikan Edebiyatı sertifikası da alarak buradan mezun oldu.

Turizm Bakanlığı bünyesinde açılan Profesyonel Turist Rehberliği kursunu tamamladı. British Council-Liverpool Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen DOTE (Diploma for Overseas Teachers of English) sertifika programına devam etti. Bir süre İ.Ü. İktisat Fakültesi’nde okutman olarak çalıştı.

1986 yılında İnsan ve Kainat Dergisi ve Türkiye Gazetesi’nde profesyonel gazetecilik hayatına başladı. Çevirmenlik, editörlük, yazı işleri müdürlüğü ve bilim yazarlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu. Diriliş , Kültür Dünyası ve Ufukötesi gibi dergilerde yazıları ve tercümeleri yayınlandı.



1993 yılında TGRT’ye geçti. Burada belgesel ağırlıklı programlar (Bilim-Magazin ve Beynin Kıvrımlarında) yaptı. 1996 yılında Yedirenk İletişim’in kurucuları arasında yeraldı. Bir süre Yeni Şafak Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, İLESAM ve New York Bilimler Akademisi üyesidir. Halihazırda televizyon programları, belgesel projeleri ve senaryo çalışmaları yanında, www.sanatalemi.net ve www.netpano.com gibi çeşitli portallarda makaleler yazmaktadır.

Bilimin Penceresinden , Uzayda Hayat Var, Biraderlik (İngilzceden tercüme), Asil Nadir Olayının İçyüzü (İngilizceden tercüme), The Garden of Besmeleh (Türkçeden İngilizceye tercüme), The Legend of Çanakkale (Türkçeden ingilizceye tercüme), Yüce Kuran Meali (Mevdudi’nin İngilizce mealinden tercüme), Konuş Benimle Angel (İngilizceden Türkçeye tercüme roman), Bilim Nereye Koşuyor gibi yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.