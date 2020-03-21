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Ceset torbası ile defnedilecekler! Koronavirüsten ölenler hakkında genelge...

Sağlık Bakanlığı koronavirüs hastalığından ölenlerin ceset torbası ile defnedilmesini kararlaştırdı.

Ceset torbası ile defnedilecekler! Koronavirüsten ölenler hakkında genelge...

Sağlık Bakanlığı koronavirüs hastalığından ölenlerin ceset torbası ile defnedilmesini kararlaştırdı.

21 Mart 2020 Cumartesi 20:46
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Ceset torbası ile defnedilecekler! Koronavirüsten ölenler hakkında genelge...

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs hastalığından ölenlerin morg, cenaze ve defin işlemlerine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve 81 il valiliğine yazı gönderdi.

'Morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak tedbir ve önlemler' konulu yazıda, Çin'de ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni koronavirüs hastalığı ile ilgili Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, söz konusu hastalıktan ölenlerle ilgili 'morg', 'cenaze' ve 'defin' işlemlerine ilişkin alınan kararlar bildirildi.

'ÇALIŞANLAR EĞİTİLECEK'

Morg hizmetlerine ilişkin alınan kararlar şöyle sıralandı:
“Morg görevlileri ve cenaze sorumlusu, ölen kişinin olası-kesin kovid-19 tanısı konusunda bilgilendirilmelidir.

Gasilhane çalışanları eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük-yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanmalıdır.

Kullanılan kişisel korunma malzemeleri tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.

Yıkama alanı, yoğun sekresyonlar ile kontamine olması nedeniyle 1/10 çamaşır suyu veya klor tablet ile dezenfekte edilmelidir.

Morg ve gasilhane çalışanlarına standart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ve solunum sekresyonları ile temas önlemleri konusunda eğitim verilmelidir.

El hijyeni gibi kişisel hijyenin önemi vurgulanmalıdır.

Birimde kullanılacak olan maske, eldiven, koruyucu giysi, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği ihtiyacı hastane yönetimi tarafından karşılanmalıdır.”

'CESET TORBASI İLE DEFİN'

Evde ölüm olması durumunda cenaze işlemlerine yönelik kararlar ise, "Defin işlemleri mevzuat gereği devam etmelidir. Cenazelerin ceset torbası ile alınıp naklinin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır" şeklinde belirlendi.

Defin şekliyle ilgili kararlar ise "Cenazenin kabre yerleştirilmesi sırasında eldiven kullanılmalıdır. Olası-kesin Kovid-19 vakalarının ölümü halinde ceset torbası ile defni gereklidir. Cenazenin kabre yerleştirildikten sonra standart defin işlemleri uygulanır" olarak belirtildi. 

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