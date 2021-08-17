Cengiz Holding'den AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış

TEMA, geçtiğimiz günlerde Cengiz Holding'in 500 Bin TL'lik bağışını iade etmişti.

Cengiz Holding, son olarak Batı Karadeniz bölgesini önemli ölçüde etkileyen sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) 5 milyon dolar tutarında bağışta bulundu.

Cengiz Holding, sık sık çevre örgütlerinin tepkisini çeken bir şirket. Cengiz İnşaat, son olarak İkizdere’deki İşkencidere vadisinde yamak istediği taş ocağı ile gündeme gelmişti. İkizdereliler, günlerce Cengiz Holding’in çalışmalarına direnmişti.