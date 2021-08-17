banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
Cengiz İnşaat'tan AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış
Cengiz İnşaat'tan AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış
Haiti'yi depremden sonra tropik fırtına vurdu...
Haiti'yi depremden sonra tropik fırtına vurdu...
Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti
Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti

Cengiz Holding'den AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış

Cengiz Holding, orman yangınlarından ve sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) 5 milyon dolar tutarında bağışta bulundu.

Güncel 17.08.2021, 17:53
Cengiz Holding'den AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış

TEMA, geçtiğimiz günlerde Cengiz Holding'in 500 Bin TL'lik bağışını iade etmişti.

Cengiz Holding, son olarak Batı Karadeniz bölgesini önemli ölçüde etkileyen sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) 5 milyon dolar tutarında bağışta bulundu.

Cengiz Holding, sık sık çevre örgütlerinin tepkisini çeken bir şirket. Cengiz İnşaat, son olarak İkizdere’deki İşkencidere vadisinde yamak istediği taş ocağı ile gündeme gelmişti. İkizdereliler, günlerce Cengiz Holding’in çalışmalarına direnmişti.

Yorumlar (0)
31°
açık