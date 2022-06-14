Cemil Çiçek uyardı: ''Toplumun dikiş noktalarına jilet atıyoruz, çok tehlikeli''

Uzun yıllar AK Parti'de siyaset yapan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliği görevinde bulunan Cemil Çiçek, yüksek tansiyonda sürdürülen siyasi tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çiçek, "Toplumun dikiş noktalarına jilet atıyoruz... Çok tehlikeli. Etnik siyaset... Mezhepsel siyaset... Birbirimize bu yoldan hakaret... Sonunda ülkenin birlik, beraberlik, kardeşliğine büyük zararlar verir. Bunu görememek, siyasi körlüğün ta kendisidir." dedi.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan, "Seçim harareti çok erken başladı. Doğru... Sanki iki ay sonra seçim varmış gibi bir havaya girildi. Yanlış... Olmaz ki, bir yıl sonraki seçimin tansiyonu şimdiden böylesine yükseltilmez ki. Oysa seçimin ne zaman yapılacağı belli. Her şeyin kuralı var... Yasalarda yazılı. Yine üç yıldan bu yana cumhurbaşkanlığı seçimi tartışılıyor... Kim aday olacak, kim olmayacak? Yerli yersiz yorumlar yapılıyor. Böyle bir ülkede sorun çözülmez ki." ifadesini kullandı.

Cemil Çiçek şunları kaydetti:

"Siyaset, sürekli sorun konuşmak değildir... Sorun çözmektir. Sorunu, çözümsüz hale getirmeye çalışmak, çözüm önermeden sürekli konuşmak, gevezelikten başka bir şey değil. Siyaseti ahlaktan soyutlayarak yapmak, toplumun birlik ve beraberliğine de, siyaset kurumuna da zarar verir. Ahlak çok önemli... Kendin için istediğini, başkası için de iste. Bunun aksi de söz konusu... Kendin için istemediğini, başkası için de isteme. Bu tanım doğruysa... Ki bu bir hadis... Bu görüşü hiçe sayarsak, işimiz zor. Üzüntüyle görüyor ve söylüyorum ki, elimizden de, dilimizden de zarar gelen bir süreci yaşıyoruz."