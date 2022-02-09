Cemevlerinin elektrik faturasıyla ilgili yeni düzenleme!

Son dönemde yeni zam sonrası elektirk faturalarından dert yanan vatandaşlar, seslerini eylemler düzenleyerek duyurmaya çalışıyor.

Haneler ve iş yerlerinden sonra yıllardır cemevlerine ibadethane statüsü almak için uğraşan Alevi Dernekleri Federasyonu'nun elektrik faturalarını ödememe kararı alması da kamuoyunun gündemine oturdu.

Alevi derneklerinin özellikle fahiş elektrik faturalarıyla ilgili tepkisi sonrası konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimat geldi.

BEDAVA OLACAK

Alınan yeni karara göre, cemevleri ve vakıfların elektrik faturaları devlet tarafından karşılanacak.

10 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

NTV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilecek uygulama 10 gün içinde kamuoyuna açıklanacak.

Cemevlerinin ve vakıfların elektrik faturalarının devlet tarafından karşılanması planlanıyor.