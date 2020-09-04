Cemal Kaşıkçı belgeseli 'The Dissident' fragmanı yayınlandı
Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı. Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı. Cemal Kaşıkçı cinayetini konu alan "Muhalif" (The Dissident) belgeselinin fragmanı büyük ilgi çekti.
ABD'li ünlü yönetmen Bryan Fogel'in yönetmenliğini yaptığı, gazeteci "Cemal Kaşıkçı"yı konu alan "The Dissident" belgeselinin fragmanı yayınlandı.
Tolgahan Sayışman belgeselin fragmanını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.
Belgeselde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un görüşlerine ve değerlendirmelerine de yer veriliyor.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Witness the untold story of the murder that shook the world. From the Academy Award-winning director of Icarus comes <a href="https://twitter.com/hashtag/TheDissident?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TheDissident</a>. Coming Soon. <a href="https://t.co/xovF2QTbSR">pic.twitter.com/xovF2QTbSR</a></p>— The Dissident (@TheDissidentMov) <a href="https://twitter.com/TheDissidentMov/status/1301188138472153093?ref_src=twsrc%5Etfw">September 2, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
NE OLMUŞTU?
2017'den beri ABD'nin en önemli gazetelerinden Washington Post'da köşe yazarlığı yapan ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluğuna, evlenmek için ihtiyaç duyduğu bir belge almak için girmiş ve o günden sonra kendisinden haber alınamamıştı.
Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir tim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
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