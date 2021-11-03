Cem Yılmaz'dan Kavala ve Demirtaş yorumu

Komedyen Cem Yılmaz'a katıldığı bir programda "Bir vatandaş olarak, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu soruldu. Evrensel standartlarda olan ülkelerde böyle şeylerin olmaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" dedi.

Yılmaz, "Rustem Batum Sohbetleri" adlı programa katıldı. Cem Yılmaz'a " 4 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ve tutuklu Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumu hakkında ne düşündüğü soruldu.

Yılmaz, ikilinin gizemli bir suçu varmış gibi gösterildiğini belirterek "Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" dedi.

Yılmaz, "vatandaşın bu insanlara neden düşman olduğu" sorusuna ise "'Bu, Cem Yılmaz İlluminaticiymiş' gibi bir şey oluyor. Bu onun komik olmayan versiyonu. Çok trajik . Bu iş geldi, bir sınıra dayandı gibi. Bir netice çıkacak gibi" yanıtını verdi.