Cem Yılmaz'dan HDP binasına saldırıyla ilgili paylaşım!

Yılmaz paylaşımında. "İzmir HDP İl Binasına yapılan saldırıyı ve işlenen cinayeti en güçlü şekilde kınıyorum. Saldırgan yakalanmıştır ve hakkında her türlü idari ve adli takibat yapılacaktır." ifadelerini kullandı

İzmir HDP İl Binasına yapılan saldırıyı ve işlenen cinayeti en güçlü şekilde kınıyorum.



Saldırgan yakalanmıştır ve hakkında her türlü idari ve adli takibat yapılacaktır. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 17, 2021