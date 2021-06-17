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Cem Yılmaz'dan HDP binasına saldırıyla ilgili paylaşım!

Cem Yılmaz HDP izmir binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Güncel 17.06.2021, 16:19 17.06.2021, 16:21
Cem Yılmaz'dan HDP binasına saldırıyla ilgili paylaşım!

Yılmaz paylaşımında. "İzmir HDP İl Binasına yapılan saldırıyı ve işlenen cinayeti en güçlü şekilde kınıyorum. Saldırgan yakalanmıştır ve hakkında her türlü idari ve adli takibat yapılacaktır." ifadelerini kullandı

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