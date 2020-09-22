banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kılıçdaroğlu Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret etti
Kılıçdaroğlu Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret etti
Trabzonspor Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi.
Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı
Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı
Beşiktaş'ta hedef yeniden Aboubakar.
Beşiktaş'ta hedef yeniden Aboubakar.

“Cem Uzan dava kazandı” Haberleri gerçeği yansıtmıyor

TMSF'den yapılan açıklamada, “Cem Uzan dava kazandı” Haberleri gerçeği yansıtmadığı, tahsilatların devam ettiği bildirildi.

Güncel 22.09.2020, 16:50
19
“Cem Uzan dava kazandı” Haberleri gerçeği yansıtmıyor

TMSF'den yapılan açıklamada, "Medya da çıkan “Cem Uzan Fransa’da Türkiye’ye karşı bir dava daha kazandı” haberi gerceğj yansıtmamaktadır. Farklı yargı çevrelerinde başlatılan hukuki süreçler başarı ile yürütülüyor. Bugüne kadar sadece yurtdışından yaklaşık 430 milyon  USD ve 6 milyon Euro tahsilat yapılmıştır. Kamuoyu yanlış bilgiler yayılarak yanıltılmaktadır.

TMSF tarafından Müflis T. İmar Bankası T.A.Ş ile ilgili olarak Cem Uzan ve Uzan ailesinin diğer üyeleri aleyhine açılan davalar sonucunda kesinleşen mahkeme kararları gereğince, yurtdışındaki malvarlıklarının takibi ve kamu borçlarının tahsili amacıyla farklı yargı çevrelerinde başlatılan hukuki süreçler devam etmekterdir.

Uzan ailesinin Fransa’da devam eden tenfiz işlemleri kapsamında 07.05.2019 tarihinde, Cem Uzan’ın Fransa’daki malvarlıkları üzerine ihtiyati tedbir işlemi uygulanmış ancak söz konusu karar temyiz edilmiştir.  17.09.2020 tarihinde verilen karar ile Temyiz  Mahkemesi tarafından Cem Uzan ve Hakan Uzan aleyhine bu ülkede mevcut tüm ihtiyati tedbirlerin Fransa’daki apartman dairesi hariç olmak üzere devamına karar verilmiştir.

 Fransa’daki apartman dairesine ilişkin tedbir ise daha önce örneğine rastlanmamış şekilde teknik sebeplerle iptal edilmiş ancak akabinde TMSF’nin yurtdışındaki avukatları tarafından yapılan başvurular ile bu tedbirler yenilenmiştir. Son zamanlarda Uzan’ın Fransa da TMSF’ye karşı dava kazandığı şeklindeki haberler, bu apartman dairesi ile ilgili olup bu kararın halihazırda aleyhimize hukuki bir sonucu bulunmamaktadır.

Kurumumuz borçlusu Uzan Ailesinin yurtdışındaki varlıklarının Türkiye getirilmesi amacıyla başlatılan hukuki işlemlerden son olarak, Polonya Mahkemeleri tarafından 14.09.2020 tarihinde verilen karar kapsamında; Uzan Grubu şirketlerinden Rumeli Çimento A.Ş’nin Polonya’daki iştiraklerinin muvazaalı bir şekilde değerinin altında Polonya’da kurulu Polska Energetyka Holding S.A. (PEH)’e satılmasına ilişkin olarak devam eden hukuki süreçler nedeniyle PEH iflas masasına yapılmış olan alacak başvurusu sonucunda tahsil edilmiş olan 1.846.108,48-EUR tutara ilaveten, 15.238.897,55-PLN talepli alacak başvurumuz da mahkemece kabul edilmiştir. Söz konusu paranın Türkiye’ye transferine dair işlemlere başlanmıştır. 

Yapılan hukuki mücadeleler sonucunda  tahsilatlardan da görüldüğü gibi, TMSF’nin yurt dışında Uzan hakkında başlatmış olduğu dava ve takipler TMSF lehine devam etmektedir."denildi.

#cem uzan
Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 22 Eylül 2020
İmsak 05:19
Güneş 06:45
Öğle 13:02
İkindi 16:27
Akşam 19:09
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378