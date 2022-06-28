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Cem Küçük istifa mı etti? İstifa iddialarına Cem Küçük ne yanıt verdi?

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'e ait olduğu iddia edilen 'Freud’un Talebesi' hesabından önceki gün bir paylaşımda bulunulmuştu. Olayın ardından sosyal medyada Cem Küçük'ün istifa ettirildiği üzerine iddialar gündem oldu. Küçük'ten istifa iddialarına yanıt geldi.

Güncel 28.06.2022, 16:43 28.06.2022, 16:47
Cem Küçük istifa mı etti? İstifa iddialarına Cem Küçük ne yanıt verdi?

Gazeteci Cem Küçük'ün TGRT ve Türkiye Gazetesi'ndeki görevlerinden 'istifa ettirildiği' yönündeki iddialar gündem oldu. 

Küçük, Twitter hesabı üzerinden o iddialara yanıt vererek, "Sevgili arkadaşlar işimin başındayım. Yazılanların hepsi yalan" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'e ait olduğu iddia edilen 'Freud’un Talebesi' hesabından önceki gün bir paylaşımda bulunulmuştu. 

Video paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Öte yandan Cem Küçük'ün Peker'e yönelik 'Blöf yapıyor, elinde belge falan yok' sözlerinin de ifade edildiği Twitter paylaşımı sonrası Küçük’ün programının canlı yayınına yorum yapanlar ise engellendi. Kullanıcılar postları alıntılayarak tweet atmaya başlamıştı.

#cem küçük
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