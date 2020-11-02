Celal Şengör: "Lütfen şu 6,6’yı artık silin"

Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk’te yayınlanan Teke Tek programına katıldı.

Ekranda yer alan “İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem” yazısına tepki gösteren Şengör, “Lütfen şu 6.6’yı artık silin. Bu 6.9-7.0 arası bir deprem” diye konuştu.

Şengör programda depremin Manisa Alaşehir'de 1969'da meydana gelen depremle neredeyse aynı olduğuna dikkati çekti.