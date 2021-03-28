Celal Şengör: İstanbul depremi olursa Türkiye bağımsızlığını kaybeder!

Türk akademisyen Celal Şengör, İbrahim Haskoloğlu'nun twich yayınına katılarak, beklenen İstanbul depremi ile ilgili önemli açıklamaalrda bulundu. Jeolog Celal Şengör İlber Ortaylı ile arkadaşlığından, jeolojik birçok olaya kadar önemli açıklamalar yaptı.

İbrahim Haskoloğlu,Celal Şengör'e 'İstanbul Depremi olursa Türkiye bağımsızlığını kaybeder' sözünü hatırlatınca Şengör, 'Büyük yangınlar çıkacak, nasıl müdahale edecekler?' diyerek konuya açıklık getirdi.