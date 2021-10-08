Çarşı ile birleştirilen Gezi davasında mahkemeden 'Osman Kavala' kararı

Yargıtay ile İstinaf Mahkemesi’nin bozmasından sonra birleştirilen ‘Gezi Parkı’ ile ‘Çarşı’ davaları bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görüldü.

‘ÇARŞI’ AYRILMA TALEP ETTİ: “BOZMA KARARLARI SİYASİDİR”

Duruşma, kimlik tespiti ve sanık avukatlarının itirazlarıyla başladı. ‘Çarşı' davası avukatları, birleştirme kararının hukuka aykırı olduğunu savundu. Avukatların bir kısmı, bozma kararlarının siyasi olduğunu savunarak, dosyaların ayrılmasını talep etti.

“HEM HUKUKSUZ HEM İŞKENCEDİR”

Osman Kavala’nın avukatı Köksal Bayraktar, birleştirme kararına bulunduğu beyanda, “Müvekkilim açısından dosyaların ayrılmasını talep ediyorum. Hem ‘Çarşı’ hem diğer davada şahıs ve olay yönünden hiçbir bağlantı yoktur. İki dava birbirinden tamamen ayrıdır. Müvekkilim için 52 kişinin yargılanacağı birbirinden farklı üç olayla yargılamaya gidiliyor. Bu hem hukuksuzdur hem de işkencedir” dedi.

SAVCI, TALEPLERİN REDDEDİLMESİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı avukatların, dosyaların ayrılması taleplerinin reddedilmesine karar verilmesini istedi.

“CIMBIZLA ARADINIZ, CIMBIZLA BULACAKSINIZ”

Savunmaları alınan ‘Çarşı' davası sanıklarından bazıları, beraatlarını talep ederek, diyecek başka bir şeylerinin olmadığını söyledi. Sanıklardan biri, “Biz tribüncüyüz. Bizi başkalarıyla karıştırmayın” derken, sanıklardan Hakan Tezel, “Suçu cımbızla aradınız, cımbızla bulacaksınız” dedi. Hüseyin Fidan ise, “Söyleyecek bir şey yok. Ne arıyorsanız bize söyleyin yardımcı olalım” ifadelerini kullandı.

“AKIL VE MANTIK DIŞI İDDİALAR”

Kavala, SEGBİS ile bağlandığı duruşmada yaptığı savunmada, “Daha önce aralarında fiili ve hukuki bağlantı olmadığına karar verilen suçlamalar hiçbir yeni delil olmadan birleştirildi ve benimle ilgili davalar, gene hiçbir delile ve anlaşılır gerekçeye dayandırılmadan Çarşı davası ile birleştirildi. Benimle ilgili suçlamaların çarpıcı yanı, sadece herhangi bir delile dayanmıyor olmaları değildir. Bunlar, akıl ve mantık sınırlarını aşan komplo teorilerine dayandırılan fantastik nitelikte iddialardır” dedi.

“GERÇEK, MİLYONLARCA İNSANIN ÖZGÜR İRADELERİYLE HAREKET EDEN ONURLU YURTTAŞLAR OLDUKLARIDIR”

“Gezi protestolarında hâkim olan ortak nokta her sınıftan, yediden yetmişe herkesin yararlandığı bir parkı yok edecek, yasaya ve kamu yararına aykırı bir projenin antidemokratik yöntemlerle uygulanmasına gösterilen tepkidir” diyen Kavala, “İddia makamının tahrif ettiği gerçek, Gezi protestolarına katılan milyonlarca insanın, demokratik haklarını kullanmak için kendi özgür iradeleriyle hareket eden onurlu yurttaşlar olduklarıdır” ifadelerini kullandı.

“TUTUKLULUĞUMUN SÜRDÜRÜLMESİ YARGISIZ İNFAZDIR”

Kavala, savunmasının devamında, “Sudan bahanelerle tutukluluğumun sürdürülmesi yargısız infazdır, algı yaratma çabasıdır. AİHM'in kararının etrafından dolanma girişimidir. Umarım, davaların birleştirilmesi, Türk yargısının karşı karşıya olduğu tehditlerin daha iyi anlaşılmasına vesile olur. Umarım ülkemizde bir daha böyle bir iddianame hazırlanmaz, böyle şey bir daha yaşanmaz” dedi.

KAVALA’NIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Osman Kavala’nın, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti ile, yargılamanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak, Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Savunma yapmayan bazı sanıklar ve avukatlarının savunmalarını yapmaları için süre veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU

‘Gezi Parkı' davası ile ‘Çarşı' davaları, görüldükleri farklı mahkemelerce karara bağlanmışlardı. İstinaf Mahkemesi, ‘Gezi’ davasını, Yargıtay da ‘Çarşı’ davasını bozmuştu. Yargıtay bozma ilamında, iki dava arasında hukuki bağlantı olduğunu kaydetmiş ve davaların birleştirilmesi gerektiğini belirtmişti. Böylece, ‘Gezi' davası, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki ‘Çarşı' davasıyla birleştirildi.