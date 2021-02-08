Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamda bazı güzellikler açıklayacağım."

Erdoğan "CHP'nin tek işi, terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak. (CHP) En büyük üzüntümüz içlerindeki bu çürümeyi, gençlerimizi kullanarak, onların istikbalini tehlikeye atarak saklamaya çalışmalarıdır." dedi.