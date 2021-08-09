Carole Hakko'nun cenazesi bir aydır neden bekletiliyor?

Geçen ay 65 yaşında kansere yenik düşüp vefat eden 'Bir Dilek Tut-Make A Wish' derneğinin başkanı Carole Hakko'nun cenazesi, vasiyeti üzerine İngiltere'ye yollanmıştı. Ancak öğrendim ki, vefatının üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen henüz toprağa verilmemiş! Çünkü Carole Hanım; İngiltere'de yakılıp küllerinin çocukları Allan Hakko ve Romina Garih tarafından İsviçre dağlarına savrulmasını vasiyet etmiş. Sabah’tan Bülent Cankurt’un aktardıklarına göre, İngiltere, pandemi yüzünden Türkiye'den gidenlere karantina uyguladığı için çocukları Londra'ya gidip annelerinin vasiyetini yerine getirememiş.

Bu anrada, İngiltere'nin, 5 Ağustos'ta Türklere karantina zorunluluğunu kaldırması bekleniyordu ama olmadı.

Allan Bey ve Romina Hanım, annelerinin vasiyetini yerine getirmek için şimdi başka yollar arıyormuş.

Carole Hanım'ın annesi de yakılmak istemiş ve çocukları bu vasiyetini yerine getirmiş.