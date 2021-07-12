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Carole Hakko hayatını kaybetti

Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan “Bir Dilek Tut-Make A Wish” derneğinin başkanı Carole Hakko, pankreas kanserine yenilerek hayatını kaybetti.

Güncel 12.07.2021, 11:41
Carole Hakko hayatını kaybetti
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Alan Hakko ve Romina Hakko'nun annesi olan Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Kansere yenilerek yaşamını yitiren Carole Hakko'nun cenazesinin İngiltere'ye götürüleceği, cenaze töreninin İngiltere'de yapılacağı öğrenildi. 

Make A Wish Derneği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok değerli kurucu başkanımız Carole Hakko'nun yakalandığı yaman hastalıkla verdiği cesur mücadelenin ardından aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ile duyuruyoruz. Carole Hakko her zaman kalbimizde en sevgili “Başkanımız" olarak kalacak."

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