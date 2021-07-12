Carole Hakko hayatını kaybetti

Alan Hakko ve Romina Hakko'nun annesi olan Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Kansere yenilerek yaşamını yitiren Carole Hakko'nun cenazesinin İngiltere'ye götürüleceği, cenaze töreninin İngiltere'de yapılacağı öğrenildi.

Make A Wish Derneği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok değerli kurucu başkanımız Carole Hakko'nun yakalandığı yaman hastalıkla verdiği cesur mücadelenin ardından aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ile duyuruyoruz. Carole Hakko her zaman kalbimizde en sevgili “Başkanımız" olarak kalacak."