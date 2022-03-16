Canın tatlı çekti ve zamanın mı yok? Bu haber tam sana göre!

SÜTLÜ İRMİK HELVASI

Macun Kıvamında Sütlü İrmik Helvası Tarifi İçin Malzemeler

2 bardak irmik /ince irmik kullandım (Normal irmik kullanırsanız süt oranını bir bardak fazlalaştırın yani 4 bardak kullanın)

1 buçuk bardak şeker

125 gram tereyağ

Yarım çay bardağı sıvı yağ / 60 ml

3 su bardağı süt

2-3 avuç kırık ceviz

Macun Kıvamında Sütlü İrmik Helvası Tarifi Nasıl Yapılır?

Tereyağını eritelim.

Üzerine sıvı yağı ekleyelim.

İrmik ve cevizi de ekleyip orta ateşte, hiç bırakmadan, sürekli karıştıralım. Takiii rengi tamamen dönüp (ben çok kavrulmuş seviyorum) kokusu çıkıncaya kadar.

Altını iyice kısıp sütü ilave edelim ve sürekli karıştıralım. Sütü tamamen çektiğinde şekeri ilave edelim.

Sürekli karıştırarak şeker tamamen eriyene kadar (şeker çıtırtısı gelmemesi lazım) kısık ateşte bekletelim. Yaklaşık 2-3 dakika.

Macun kıvamında seviyorsanız hemen servis edin. Daha nemli isterseniz, kapağını kapatıp 5-10 dakika sonra servis edin.Afiyet olsun

SUFLE

Sufle Tarifi İçin Malzemeler

3 tane yumurta (yumurtalar büyükse 2 tane kullanabilirsiniz)

80g bitter çikolata

Yarım su bardağı un

50 g tereyağı

Yarım su bardağı şeker (biz çok tatlı sevmediğimiz için 3 yemek kaşığı kadar kullandık)

sevmediğimiz için 3 yemek kaşığı kadar kullandık) 1 çimdik tuz

Sufle Tarifi Nasıl Yapılır?

Çikolatalı sufle yapmaya başlamadan önce İlk olarak fırını 220 derecede çalıştırın.

Tereyağı ve bitter çikolataları teflon tavada kısık ateşte karıştırarak eritin. Eridikten sonra ocağı kapatarak unu ilave edin ve iyice karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri karışım beyazlayana kadar çırpın. Şeker tadının ön plana çıkması için tuzu ekleyip çırpın.

Çikolatalı harcı ilave ederek mikserle tekrar çırpın. Hamurumuz hazır.

Sufle kaplarınızı ya da ısıya dayanıklı küçük kaplarınız varsa içlerini yağlayarak hamurdan eşit şekilde hepsine paylaştırın. Yaklaşık 4 kap çıkıyor.

Daha önceden fansız çalıştırdığınız ve ısıttığınız fırında 7-8 dk da sufleniz hazır. Fırından aldıktan sonra bir kaç dakika ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin sonra ister tabağa çevirip ister kaseden yiyebilirsiniz.

Kabınızı yağlamışsanız yapışmayacaktır. Folyodan sufle kapları var onları da kullanabilirsiniz, onlarda da suflenin çok rahat çıktığını göreceksiniz.

ELMALI MİLFÖYLÜ SALYANGOZ

Elmalı Milföylü Salyangoz Tatlı Tarifi İçin Malzemeler

4 adet milföy hamuru

1 adet elma

1 tatlı kaşığı tereyağ

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tarçın (istemeyen koymayadabilir)

1 yemek kaşığı istediğiniz marmelat (ben elmalı marmelat kullandım)

50 gram rendelenmiş, kavrulmuş badem

Elmalı Milföylü Salyangoz Tatlı Tarifi Nasıl Yapılır?

Elmamızı yıkayalım, soyalım ve küp küp doğrayalım.

Bademleri bir tavada kavuralım.

Tavamıza tereyağı, elmaları, şeker, tarçın ve limon suyunu ekleyip 5 dakika suyu buharlaşana kadar kaynatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz.

Milföy hamurlarını yağlı kağıt yardımıyla merdane ile hafif açalım.

2 parçayı birleştirip elde ettiğimiz iki parça hamurun üzerine biraz marmelat sürüp soğuyan elmalı harcı ve biraz bademden bir parça hamurun üzerine dökelim.

Diğer parça ile üzerini kapatıyoruz.

2 parmak kalınlığında uzun şeritler kesip hamuru elimizle biraz uzatıp resimdeki gibi şekil verelim.

Üzerlerine isteyen yumurta isteyen süt sürebilir ve tekrar badem dökelim.

Önden ısıtılmış 200 derecede yaklaşık 20-25 dakika üzeri güzel kızarana kadar pişiriyoruz.

Not : İsteyen pudra şekerinde ekleyebilir

Truffle

1 SB dondurma

1 SB çilek

2 YK bal

1 SB çikolata

3 TK süt

Çikolata ve sütü benmaride eritin. Daha sonra bal, çilek ve dondurmayı blenderdan geçirin. Daha sonra tekrar dondurun. Top halinde alıp çikolataya batırın ve tekrar dondurun.

Kupada kek

Mikrodalgaya atıp birkaç dakika içinde kocaman bir keke sahip olabilirsiniz.

1/4 SB un

2 YK kakao

1/4 TK kabartma tozu

2 YK şeker

1/8 TK tuz

1/4 SB + 1 YK süt

2 YK sıvı yağ

1 YK fındık kreması

Kuru malzemeleri karıştırın. Daha sonra sıvı yağı ve sütü ekleyin ve karıştırın. Tam ortasına fındık kremasını ekleyin. Mikrodalganın yüksek devrinde 70sn kadar pişirin.