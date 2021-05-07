Canan Karatay'ın neden ekranlara çıkmadığı belli oldu!

Karatay’ın televizyon programlarına katılmaması, sosyal medyada, “Medya, Canan Karatay’a ambargo uyguluyor” yorumlarına neden oldu.

Öyle ya, insanların ekranlarda görmeye alışık olduğu Karatay birden bire görünmez olmuştu.

EKRANA ÇIKMAMA SEBEBİ

Canan Karatay, bu dönemde televizyon programlarına çıkıp görüş vermek istemiyor.

Karatay’a yakın isimler, Canan Karatay’ın, hangi kanal olursa olsun, görüş vermek istemediğini, yayınlara katılmayacağını kaydetti.