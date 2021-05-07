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Canan Karatay'ın neden ekranlara çıkmadığı belli oldu!
Prof. Dr. Canan Karatay, uzun yıllardır sağlık alanında yaptığı açıklamalarla Türkiye’nin gündemine geliyor. Yazdığı kitaplar ve açıklamaları çok konuşulan Karatay, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Karatay, son katıldığı yayınlardan birinde bir profesörle tartışmıştı.
Güncel 07.05.2021, 23:44
Karatay’ın televizyon programlarına katılmaması, sosyal medyada, “Medya, Canan Karatay’a ambargo uyguluyor” yorumlarına neden oldu.
Öyle ya, insanların ekranlarda görmeye alışık olduğu Karatay birden bire görünmez olmuştu.
EKRANA ÇIKMAMA SEBEBİ
Canan Karatay, bu dönemde televizyon programlarına çıkıp görüş vermek istemiyor.
Karatay’a yakın isimler, Canan Karatay’ın, hangi kanal olursa olsun, görüş vermek istemediğini, yayınlara katılmayacağını kaydetti.