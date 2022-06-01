Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay tarafından hakkındaki siyasi yasak ve 4 yıl 11 aylık hapis cezasının onanmasının ardından bugün öğle saatlerinde teslim olmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na giderek imza attı. İnfaz Savcılığı'nca işlemleri tamamlanan Kaftancıoğlu, prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Kaftancıoğlu, 18.00 itibarıyla serbest bırakıldı. Tahliyesinin ardından Silivri Cezaevi'nde kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkemesine yönelik de mesaj verdi.

Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı: "Değerli yol arkadaşlarım. Esas olan ahlak, akıl, adalet. Biz adalet mücadelesini bu ülkede adalete susamış insanlar için veriyoruz. Kötü sistemin bütün iyi insanları için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz.

"YARIN İMAMAOĞLU'NUN MAHKEMESİNDE OLACAĞIZ"

Biz CHP olarak Türkiye'ye nefes aldıracağız. Yarın 16 milyon İstanbullunun iradesini yargılamaya kalkacaklar. Ekrem İmamoğlu'nun mahkemesi var. Hep birlikte orada olacağız."