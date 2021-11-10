Canan Kaftancıoğlu paylaşımıyla yine olay oldu!

Atatürk'ün adını anmadığı için eleştirilerin hedefi olan Canan Kaftacıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından ölüm yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Geçmişte "Atatürk" ifadesini kullanmaması nedeniyle CHP'de bir kesim tarafından sert bir dille eleştirilen Kaftancıoğlu, paylaşımında "An(la)mak için, olmazsa olmazımız izinden gitmek… Daima işaret ettiği gibi; Akılla, bilimle, inançla, umutla, çalışmayla ve sonsuz hasretle…" ifadelerine yer verdi.

KAFTANCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Canan Kaftancıoğlu, daha önce katıldığı bir organizasyonda özellikle CHP tabanının büyük tepkisini çeken şu ifadelere yer vermişti: "Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum. Ben Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim."