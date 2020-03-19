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Canan Kaftancıoğlu'ndan örnek davranış: Kira almayacağını duyurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok iş yeri kapandı. İş yerlerinin kapanması insanları zor durumda bırakırken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan alkışlanacak bir hareket geldi. Kaftancıoğlu twitter hesabından #kiracınıkoru hashtag'i ile kiracısından iki ay boyunca para almayacağını duyurdu.

Canan Kaftancıoğlu'ndan örnek davranış: Kira almayacağını duyurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok iş yeri kapandı. İş yerlerinin kapanması insanları zor durumda bırakırken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan alkışlanacak bir hareket geldi. Kaftancıoğlu twitter hesabından #kiracınıkoru hashtag'i ile kiracısından iki ay boyunca para almayacağını duyurdu.

19 Mart 2020 Perşembe 23:10
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Canan Kaftancıoğlu'ndan örnek davranış: Kira almayacağını duyurdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı okullar, kafeler, kahvehaneler, müzeler kütüphaneler, dernek binaları, eğlence merkezleri kapatıldı. Çok sayıda marka, mağazalarını kapattığını açıkladı.

Koronavirüs salgının hayatı durdurduğu Türkiye’de, yaşanacak sorunların önüne geçmek için dayanışma çağrıları da yapılmaya başladı. Bu kapsamda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kişisel Twitter hesabında bir açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu şunları söyledi: "Birbirimizi ekonomik olarak da koruyacak ve anlayacak çözümü de yine birlikte bulacağız..Kirada 1 evim var 2 ay boyunca kira almayacağım Kirada evin varsa ve ihtiyacın yoksa sen de alma Kiracının senden daha çok ihtiyacı olabileceğini unutma."

Son Güncelleme: 20.03.2020 00:03
Anahtar Kelimeler:
#kiracınıkoru
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