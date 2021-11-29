Canan Kaftancıoğlu Bakan Koca'ya neden teşekkür etti?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun anne ve babası Covid-19'a yakalandı.

Tedavi sürecinde aileye destek olanlara teşekkür eden Kaftancıoğlu, “Anne ve babamın COVID-19 hastalığı sırasında ilgi ve desteğini esirgemeyen Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederim” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, tüm sağlık emekçilerine de seslenip “Sonsuz teşekkürler” ifadesini kullandı.