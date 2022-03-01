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Çanakkale Köprüsü, bölgeye talebi arttırdı!

Temeli 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona yaklaşıldı. 5 yıldır bölgedeki gayrimenkul piyasasını etkileyen köprünün 18 Mart’taki açılışına yaklaşılmasıyla bölgeye talep katlandı. Köprü hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, “2017’de temeli atılan köprüyle Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunması hedefleniyor. Planlama aşamasından itibaren bu bölge gayrimenkulde yatırımcılarından büyük ilgi gördü” dedi.

Güncel 01.03.2022, 14:17
Çanakkale Köprüsü, bölgeye talebi arttırdı!

Cazibe merkezi oldu

Açılışına bir aydan kısa bir süre kala talebin arttığına dikkat çeken Altınay, “Temel atıldıktan sonra bölgeye ilgi artmıştı. Şimdi son aya girilmesiyle adeta cazibe merkezi haline geldi. Son bir yılda Türkiye genelinde zaten ciddi bir artış yaşanmıştı. Bu Çanakkale’de biraz da yüksek seviyede oldu. İl genelinde yüzde 30, köprü güzergahındaki bölgelerde ise yüzde 40-50’ye kadar çıktı. Köprünü faaliyete geçmesiyle bunun artması bekleniyor” diye konuştu. 

İstanbul çevresi revaçta

Gülcan Altınay, Çanakkale dışında özellikle İstanbul çevre ilçelerine talebin yoğunlaştığına dikkat çekti. Altınay, “Çatalca, Silivri hattında daha çok talep vardı. Ama bütçesi yetmeyenler bu sefer Tekirdağ’da Çerkezköy, Kapaklı ve Saray hattını tercih etti” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Köprüsü, bölgeye talebi katladı  

Temeli 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona yaklaşıldı. 5 yıldır bölgedeki gayrimenkul piyasasını etkileyen köprünün 18 Mart’taki açılışına yaklaşılmasıyla bölgeye talep katlandı. 

Köprü hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, “2017’de temeli atılan köprüyle Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunması hedefleniyor. Planlama aşamasından itibaren bu bölge gayrimenkulde yatırımcılarından büyük ilgi gördü” dedi.

Cazibe merkezi oldu

Açılışına bir aydan kısa bir süre kala talebin arttığına dikkat çeken Altınay, “Temel atıldıktan sonra bölgeye ilgi artmıştı. Şimdi son aya girilmesiyle adeta cazibe merkezi haline geldi. Son bir yılda Türkiye genelinde zaten ciddi bir artış yaşanmıştı. Bu Çanakkale’de biraz da yüksek seviyede oldu. İl genelinde yüzde 30, köprü güzergahındaki bölgelerde ise yüzde 40-50’ye kadar çıktı. Köprünü faaliyete geçmesiyle bunun artması bekleniyor” diye konuştu. 

İstanbul çevresi revaçta

Gülcan Altınay, Çanakkale dışında özellikle İstanbul çevre ilçelerine talebin yoğunlaştığına dikkat çekti. Altınay, “Çatalca, Silivri hattında daha çok talep vardı. Ama bütçesi yetmeyenler bu sefer Tekirdağ’da Çerkezköy, Kapaklı ve Saray hattını tercih etti” ifadelerini kullandı.

1 milyon TL’ye kadar çıkıyor

Bölgelere göre fiyatlar hakkında da bilgi veren Altınay, şunları söyledi: “Çatalca ve Silivri tarafında arsa almak isteyenler yaklaşık 400-500 metrekaredeki bir arsayı yaklaşık 700 bin TL civarında alabilir. Bin metrekareye istiyorum derse 1 milyon TL’nin üzerine çıkması gerekir. İçinde evi de olsun hazır bir düzen olsun, kurulu bir bahçesi olsun isteniyorsa da minimum 2 milyon TL bütçeye sahip olunmalı. Tekirdağ’da ise 500 metrekare alanında bir arsayı yaklaşık 400-500 bin TL’ye alabiliyorsunuz. 800-1000 metrekare civarındaki bir arsayı almak istiyorsanız da 600-800 bin TL’ye çıkılmalı. Ama köylere gideceğim diyorsanız bu rakam biraz daha aşağıya düşebiliyor. İçinde yapı olsun, köyde olsun, köyde yaşam istiyorum diyenler de artık 1 milyon TL’nin üzerine çıkmak zorunda kalıyorlar. Çünkü artık yer kalmadı. Kalmadığı için fiyatlar hep yükseliyor. Genelde insanlar bulamadıkları için arsayı alıp kendileri yapmayı tercih ediyorlar.”

Bölgelere göre fiyatlar hakkında da bilgi veren Altınay, şunları söyledi: “Çatalca ve Silivri tarafında arsa almak isteyenler yaklaşık 400-500 metrekaredeki bir arsayı yaklaşık 700 bin TL civarında alabilir. Bin metrekareye istiyorum derse 1 milyon TL’nin üzerine çıkması gerekir. İçinde evi de olsun hazır bir düzen olsun, kurulu bir bahçesi olsun isteniyorsa da minimum 2 milyon TL bütçeye sahip olunmalı. Tekirdağ’da ise 500 metrekare alanında bir arsayı yaklaşık 400-500 bin TL’ye alabiliyorsunuz. 800-1000 metrekare civarındaki bir arsayı almak istiyorsanız da 600-800 bin TL’ye çıkılmalı. Ama köylere gideceğim diyorsanız bu rakam biraz daha aşağıya düşebiliyor. İçinde yapı olsun, köyde olsun, köyde yaşam istiyorum diyenler de artık 1 milyon TL’nin üzerine çıkmak zorunda kalıyorlar. Çünkü artık yer kalmadı. Kalmadığı için fiyatlar hep yükseliyor. Genelde insanlar bulamadıkları için arsayı alıp kendileri yapmayı tercih ediyorlar.”

#Çanakkale #köprüsü
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