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Can Dündar'a 35 yıla kadar hapis istemi
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar’ın yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Dündar'ın 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Paraya mı İhtiyacınız var? Bu sistem ile elinizdeki paranızı arttırın! by medyanative
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