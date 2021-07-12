Can dostların da artık bir kimliği var

Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü işbirliği ile avcıların 349 köpeğine kuduz aşıları ve çip uygulamaları yapıldı, ayrıca Tepebaşı Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübünün düzenlediği Geleneksel Şenlikte, Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekim personelleri tarafından 300 köpeğe kuduz aşıları ve kimliklendirme için çip uygulamaları gerçekleştirildi.



Yapılan çalışmalar ile Bakanlığın oluşturmuş olduğu veri tabanı olan PETVET kayıt sistemine kaydedilen sahipli kedi ve köpeklerde başta kuduz hastalığı olmak üzere zoonoz kaynaklı (Hayvandan insana geçen) hastalıkların olup olmadığı kontrol edilmesi hedefleniyor. Tüm insanlara koşulsuz sevgi gösteren can dostları da artık birer kimlik sahibi oldular. Bundan sonraki süreçte kimliklendirilen her kedi ve köpeğin bir pasaportu olacak ve sahip bilgileri, sahip değişiklikleri, aşılamaları, cerrahi müdahaleleri gibi bilgiler bu pasaporta işlenecektir. Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 60 gün içinde ev hayvanı sahibi, durumu İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirecek. Terk edilmiş hayvanı bulan kişiler, bu hayvanları sahiplenmek isterse başvurularını il ve ilçe müdürlüklerine yapacaklar.