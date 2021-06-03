Çamlıca Kulesi'ndeki fiyatlar cep yakıyor!

İstanbul'da yeni açılan Çamlıca Kulesi, ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Kule, 369 metre uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı oldu.

Haliyle İstanbul'u tepeden izleme imkanı da sunuyor. Ancak bu manzaranın keyfini çıkarmak isteyenler kesenin ağzını açmak zorunda.

Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre, kuleye girmek için yerli turist için 60 TL, yabancılar ise 120 TL ödeyecek. İndirimli bilet 30 TL. Sıra beklemeden geçiş imkanı sağlayan biletler ise yerli turistlere 100 TL, yabancılara 200 TL'den satılıyor.

Kule haftaiçi ve cumartesi günleri 10.00-21.00 arası ziyaretçilere açık; pazar günleri ise kapalı olacak.