Cami hoparlöründen oruç bedduası: ''Tutmayanın başı ağrısın''

Manisa'nın Mesir Camii'nde hoparlörden verilen ramazan duası sırasında "Oruç tutmayanın başı ağrısın" diyerek beddua edildiği fark edildi.

25. ve 26. dönem CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in kişisel Twitter hesabından paylaştığı videoda akşam saati yayınlanan duada geçen cümleler sosyal medyada tepki aldı.

Biçer, videoyu Manisa müftüsüyle paylaştığını, müftünün konuya dair inceleme ve soruşturma açacağını belirtti.

Biçer, konuyla ilgili tweetinde şunları söyledi:

Manisa Mesir Cami’mizde iki gündür cami hoparlöründen okunan duada ‘’Oruç tutmayanın başı ağrısın” cümlesi duyuluyor. Yurttaşlarımızın ilettiği şikayeti Manisa Müftümüzle paylaştım, kendisi konuya dair inceleme ve soruşturma başlatacağını iletti. Sonucu yine buradan paylaşacağım.

MÜFTÜ: İL GENELİ BİR DURUM DEĞİL

Konu hakkında açıklama yapan Biçer, yurttaşların, söz konusu ifadelerin iki gün tekrar ettiğini aktardığını söyledi.

Biçer, konuyu ilettiği İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün kendisine, “Konuyla alakalı inceleme ve soruşturma başlatacağız. Uyarılarınız için teşekkür ederim. İl geneli bir durum değil, zannımca cami görevlimiz eski bir kasideyi okumuş. Gerekli işlemi yapıyoruz. Sadece o camide bu yanlışlık yapılmış” açıklaması yaptığını aktardı. (KAYNAK: HABER3.COM)