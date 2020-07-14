Çalışanları ilgilendiren Kanun Teklifi TBMM'de
Çalışanları ilgilendiren Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine geldi.
İşsizlik Sigortası Kanunu ile ilgili teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. Dört AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan teklif on maddeden oluşuyor.
Teklif salgın kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları işyerlerinde haftalık çalışma sürelerine dönülmesi halinde, sosyal güvenlik primlerinin sigortalı ve işveren paylarının tamamı İşsizlik Sigortası tarafından karşılanacak.
Manisa Soma ilçesinde bulunan bazı ocaklarda çalışanların kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerin kıdem tazminatları Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından ödenecek.
Yabancı plakalı araçla Türkiye'ye gelen vatandaşların yerli plakalı araçlarla aynı düzenlemeye tabi tutulacak.
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|32
|32
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|O
|P
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|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
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|33
|57
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|33
|56
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|33
|53
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|33
|51
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|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
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|33
|43
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|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
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|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
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|35
|50
|11. Everton
|35
|45
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|34
|44
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|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
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|36
|51
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|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
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|48
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|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
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|32
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