Çalışanlara Müjde Patronlar Artık Akşam Arayamaz!

Özellikle koronavirüs salgınının nedeniyle tüm dünyanın uzaktan çalışmaya yönlenmesi, çalışanlarda hayat ve iş arasındaki belirgin çizginin bozulmasına neden oldu. Portekiz’se geçtiğimiz gün hayat/iş dengesini yeniden sağlayacak ilginç bir karara imza attı. Ülke, yöneticilerin iş saatlerinden sonra çalışanlara e-posta ya da mesaj göndermelerini yasakladı.

Yöneticiler ve şirketler, bu karar uymadıklarındaysa cezaya tabi tutulacaklar. 10’dan fazla çalışana sahip şirketler, çalışanlarına mesai saatlerinin ardından ulaşırlarsa para cezasına çarptırılacak. Öte yandan iş verenlerin ‘çok acil bir durum’ olduğu takdirde çalışanlarına ulaşmalarına izin verilebilecek. Portekiz parlamentosunda kabul edilen yeni tasarısı, çalışanlara bazı yeni imkânlar da sunacak.

Evden çalışma izni süresiz olarak alınabilecek:

Yasa tasarısı, aynı zamanda evden çalışan ebeveynleri de rahatlatmayı amaçlıyor. Buna göre çocuğu olan ebeveynler, çocukları 8 yaşına gelinceye kadar yöneticilerinin iznine başvurma gereksinimi duymaksızın süresiz olarak evden çalışma izni alabilecekler. Ayrıca şirketler, evden çalışma sonucunda artan enerji ve internet kullanımı konusunda da sorumlu tutulabilecek. Şirketlerin elektrik ve internet faturalarını ödemeleri sağlanabilecek.

Portekiz hükümetinin yeni yasayı yürürlüğe koymasının bir başka nedeni daha bulunuyor: Ülkeye daha fazla çalışan çekmek. Ülkenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ana Mendes Godinho, Portekiz’i dijital göçebelerin ve uzaktan çalışanların yaşamak için seçebilecekleri dünyadaki en iyi yerlerden biri olarak gördüklerini açıkladı. Yeni yasa tasarısıyla gelen kararlar da çalışanların Portekiz’e taşınmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.