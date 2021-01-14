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ÇALIK, VEFATININ 9.YILDÖNÜMÜNDE DENKTAŞ’I ANDI

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı vefatının 9’uncu yıldönümünde andı. Denktaş’ın torunu Rauf Denktaş ile video konferans yöntemiyle görüşen Başkan Çalık “Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Kurucu liderlerinden Rauf Denktaş’ın eksikliğini her geçen gün bu toplum yaşadığı sürece hissediyor ve hissedecek. İnşallah bizler de onlara layık yöneticiler, onlara layık insanlar olmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Güncel 14.01.2021, 14:49
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ÇALIK, VEFATININ 9.YILDÖNÜMÜNDE DENKTAŞ’I ANDI

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vefatının 9’uncu yıldönümünde Denktaş’ın torunu Rauf Denktaş ile zoom üzerinden görüşen Başkan Çalık “Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Kurucu liderlerinden Rauf Denktaş’ın eksikliğini her geçen gün bu toplum yaşadığı sürece hissediyor ve hissedecek. İnşallah bizlerde onlara layık yöneticiler, onlara layık insanlar olmaya gayret gösteriyoruz” dedi. Başkan Çalık ile video konferans üzerinden görüşme yapan Denktaş’ın torunu Rauf Denktaş  “Kıbrıs Türkü, var oluş mücadelesinde tabii ki Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığı ilhamla burada Türk Milletinin birleşeceği bir dava yarattı. Bu dava etrafında Türk Milleti kenetlendi neleri yapabileceğini bir kez daha dünyaya göstermiş oldu aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu bağlamda Türk Milletinin topraklarına katılan son toprak parçasıdır.” ifadelerinde bulundu

“Beylikdüzü’nde O’nun ismini anmaya O’nun ismini yaşatmaya devam edeceğiz.”

Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Beylikdüzü için ayrı bir yerinin olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Çalık “Biliyorsunuz bu kentte uzun yıllar komşuluk ettik merhum Rauf Denktaş ile. Beylikdüzü’nün hemşehrisi olması çok özel bir durum. Yaşam Vadisi’nde Rauf Denktaş Anıtımız var. Bugün de arkadaşlarımız orada bir tören düzenlediler. 9’uncu yılın anısına merhum Rauf Denktaş’ı andık hep birlikte.” şeklinde konuştu. Kıbrıs’taki davasının insanlara anlatılması adına bazı bilgilendirme panoları ve Rauf Denktaş Anıtı'nı anlatan Çalık “Yaşam Vadisi’nde çok özel bir Rauf Denktaş Anıtı yaptık. Hatta ben Kuzey Kıbrıs Başkonsolosundan Rauf Denktaş’ın kendi ağzından okuduğu Bayrak şiirinin orijinal kayıtlarını da aldım. Orada sesli bir düzenek de oluşturacağız. Bayrak şiirini rahmetli dedenizin ağzından biz orada dinleyeceğiz. İnşallah gelirsiniz birlikte gezdirme imkanımız olur.” dedi. Kıbrıs için büyük bir mücadele verildiğini de hatırlatan Başkan Çalık “Rahmetle anmamız gereken başbakanlarımızdan merhum Bülent Ecevit ile rahmetli Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı da anmak isterim. Bir dava uğruna insanların nasıl bir araya gelebileceğini de topluma gösterdiler. Bugün ihtiyaç duyduğumuz en önemli işin aslında bir araya gelmek olduğunu, dayanışma olduğunu, birlikte mücadele vermemiz gerektiği gerçeğini bize gösterdiler. Ben rahmetli Rauf Denktaş’ı rahmetle anıyorum. Bizler de yaşadığımız sürece Beylikdüzü'nde O'nun ismini anmaya, onun ismini yaşatmaya devam edeceğiz. Geçmişteki değerleri unutmadan geleceğe ışık olmak istiyoruz.  Beylikdüzü olarak her zaman için Rauf Denktaş’ın ismi Beylikdüzü’nde yaşayacaktır.” dedi.

“En Büyük Vasiyeti Orduyu Adaya Getiren Kişi Olarak Anılmaktı”

Dedesi Rauf Denktaş'ın en büyük vasiyetlerinden birisinin de “Halkım beni Türk Ordusu'nu adaya getiren kişi olarak hatırlasın” cümlesi olduğunu belirten torun Denktaş “İngilizler adaya hakim olduktan sonra Türk bayrakları indirildiğinde, bir gün bu adaya Türk Ordusu geri gelecek umudu ile yaşadı dedem. 20 Temmuz 1974 sabahında da kendi sesinden duyurmuştu; karadan, havadan ve denizden Türk Ordusu şu anda Kıbrıs’a çıkarma yapıyor diye” şeklinde konuştu.

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