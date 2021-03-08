ÇALIK, “DOĞRU PLANLAMAYLA CAN VE MAL KAYBININ ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında bir mesaj yayınladı. Depremi önlemenin mümkün olmadığını ancak doğru planlamayla can ve mal kaybının önüne geçilebileceğini vurgulayan Başkan Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak 2020 yılında ilçemizi depreme hazırlamak için çok çalıştık, çok önemli adımlar attık. KİPTAŞ ile imzaladığımız protokolle Gürpınar Siteler Bölgesi’nde kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı. Mevcut arama kurtarma ekiplerinin güçlendirilmesine yönelik planlama yaptık ve afet anında barınma için gerekli çadırları temin ettik. Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi’nin yapımını tamamladık. Bu merkezi yapan ilk ilçe belediyesi olmaktan da ayrıca gurur duyuyoruz. Oturup başımıza gelecek felaketi bekleyemeyiz, bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Beylikdüzü’nde sağlıklı ve güvenli bir gelecek için hiç durmadan çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Olası Bir Afet Durumunda 7/24 Esasıyla Hizmet Verilecek

Belediyesi tarafından inşa edilen Afet Koordinasyon Merkezi içerisinde yer alacak aşevi binasında ise son aşamaya gelindiğini belirten Başkan Çalık, “Dereağzı Mahallesi’nde bulunan ve tamamen çelik konstrüksiyon olan merkez, afet sonrasında vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek özelliklerde yapılıyor. İçerisinde; ekmek hazırlama - pişirme, sebze, et hazırlama - pişirme ve mutfak malzemeleri için soğuk depo mahalleri ile bay bayan soyunma odaları ve tuvaletlerin bulunduğu merkez toplamda bin m2’lik alana sahip ve olası bir afet durumunda 7/24 esasıyla hizmet verecek. Kendi kendine yetebilen bir kent olma hedefimiz bizim için çok önemli. Afet anında bile kimseye ihtiyaç duymadan çorbamız kaynasın istiyoruz.” dedi.