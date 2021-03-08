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ÇALIK, BEYLİKDÜZÜ’NÜN EMEKÇİ KADINLARIYLA BULUŞTU

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden hizmet alan kadınlarla online toplantıda bir araya geldi. Buluşma boyunca katılımcılar istek, talep ve görüşlerini iletme imkânı bulurken belediyenin kadınlara yönelik verdiği hizmetlerden dolayı da teşekkürlerini sundu. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine vurgu yapan Başkan Çalık, “Bu ülkede her bireyin huzurla ve eşit olduğunu hissederek yaşamasını istiyoruz. Bütün çaba ve gayretimiz kadınların hiçbir şeye ihtiyaç duymadan eşit yurttaş olduğunu hissedebileceği ortamları sağlamak. ” ifadelerini kullandı.

Güncel 08.03.2021, 11:22
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ÇALIK, BEYLİKDÜZÜ’NÜN EMEKÇİ KADINLARIYLA BULUŞTU

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden hizmet alan kadınlarla online toplantıda buluştu. Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Başkan Çalık’a, eşi Zehra Çalık ve oğlu Denizhan da eşlik etti. Katılımcılar görüşme boyunca dilek ve taleplerini birebir paylaşma imkanı bulurken kadınlara yönelik nitelikli hizmetlerinden dolayı Beylikdüzü Belediyesi’ne de teşekkürlerini iletti. Beylikdüzü’nde kadınların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını vurgulayan Çalık, “Gaye, çaba ve gayretimiz kadınların hiçbir şeye ihtiyaç duymadan eşit yurttaş olduğunu hissedebileceği ortamları sağlamak. Bu görüşmeden kendime birçok not ve ödevler aldım. Burada yaşayan insanlarımızın mutlu olduğunu ve bu hizmetlerin vatandaşlarımız için kıymetli olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

4 Kreş Projesi Daha Hayata Geçecek

Toplantıda çocuğu belediyenin kreş hizmetinden faydalanan bir katılımcı, verilen bu hizmeti çalışan annelere yönelik sosyal yardımlaşma olarak gördüğünü belirterek kreş sayılarının artmasını talep etti. Bunun üzerine kadınların sosyal hayata katılımı noktasında kreş hizmetinin önemine değinen Başkan Çalık, “Kadınların iş hayatına rahatça katılabilmesi için kreşleri önemsiyor ve artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kavaklı Mahallesi’nde Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi’ni açtık. Kavaklı’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de bir kreşi açıldı. Mevcut kreşlere ilave 4 kreş projemiz daha hayata geçecek. Amacımız bu kentte yaşayan evlatlarımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek, kadınların hayatını kolaylaştırmak ve kadınların üstündeki yükü bir nebze alabilmek” şeklinde konuştu.

Başkan Çalık, Yeni Projeleri Müjdeledi

Kadınların da üreterek ekonomilerine fayda sağladığı projelerden biri olan Sanatla Yaşam Atölyeleri’nin sayısının artmasına yönelik gelen talepler doğrultusunda Başkan Çalık, “Kültür ve sanatta kadınların el emeklerini değerlendirmek için sanat atölyelerini Yaşam Vadisi 1.etapta hayata geçirdik. 3. etabımızda da Yaşam Atölyeleri yapıyoruz. Beylikdüzü’nde yaşayan bütün vatandaşlarımızın hizmetlerden maksimum düzeyde yararlanmasını istiyoruz.” dedi. Katılımcılardan Barış Mahallesi’ne pazar alanı talebi gelmesi üzerine Başkan Çalık, “Ada 90 ile Rıfat Ilgaz Caddesi’ni bağlayan noktada bir semt pazarı düşünüyoruz. Bir pazarımızı da Yakuplu Kültür Merkezi altında faaliyete geçireceğiz. Barış Mahallesi’nde yapacağımız Pazar alanıyla ilgili İSKİ çok aktif bir şekilde çalışıyor. Altyapısı bittiği an pazar projemizi çok hızlıca faaliyete geçireceğiz.” diyerek müjdeli haberi verdi. Kadınlar için sosyal alanlar da oluşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Çalık, “Kadınların el emeklerinin değerlendirileceği ortamları her zaman düşünüyorum. Yakuplu Mahallesi’nde 20 dönümlük bir park planlaması yapıyoruz. İçerisine çocukların oyun alanlarıyla birlikte kadınların da kermes olarak kullanacağı mekanlar oluşturuyoruz. Aynı şekilde Gürpınar Mahallesi’nde de 9-10 dönümlük kreşle birlikte bir park planlamamız var. Orada da kadınlara dönük bir yer yapıyoruz” dedi.

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