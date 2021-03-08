ÇALIK, “BEYLİKDÜZÜ’NDEKİ KADINLAR ASLA YALNIZ DEĞİLLER”

Beylikdüzü Girişimci Kadınlar Platformu üyesi kadınların da yer aldığı 10 girişimci kadın Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti. Başkan Çalık, eşi Zehra Çalık ve Belediye Meclis Üyesi Ebru Çevik ile birlikte başarılı girişimci kadınları Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde ağırladı. Görüşmede demir ustasından kâğıt kesme sanatçısına, eğitim koçundan e-ticaret uzmanına ve butik, moda tasarım ile organizasyon işlerine kadar çeşitli meslek gruplarında başarı sağlamış girişimci kadınlar, kendi başarı hikayelerini anlatarak sahip oldukları beceri ve hedefleri hakkında görüş ve önerilerini belirtti. Katılımcıları yaptıkları başarılı hizmetlerden dolayı tebrik edip çiçek ve plaket takdim eden Başkan Çalık, Beylikdüzü'nde yaşayan başarılı girişimci kadınlarla bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek “Kadınların bireysel olarak hiç kimseye ihtiyacı yok. Fakat şunu bilmelerini isterim ki Beylikdüzü’nde asla yalnız değiller. Beylikdüzü Belediyesi her daim kadınların hizmetindedir.” şeklinde konuştu.

“Beylikdüzü’nün farklı bir enerjisi var”

Beylikdüzü’nde başarılı kadınlarla bir arada yaşıyor olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kendisine yapılan ziyaretten ötürü memnuniyeti de belirtti. Konuşmasında pandeminin etkilerine de dikkat çeken Çalık, “Pandemi döneminde zor bir süreç yaşandı. Halen etkileri ve riskleri devam ediyor. Ben şuna inanıyorum bağışıklık sistemini yüksek tutan enerji seviyenizdir. Eğer enerji seviyeniz düşükse bırakın Covid'i en ufak bir şey bile sizi hasta eder. Eğer moral ve motivasyonunuz yüksekse buna bağlı olarak bağışıklığınızda yükselir ve hastalıklara karşı daha dirençli hale gelirsiniz. Başarılı kadınlar olarak yaptığınız işler enerji seviyelerinizi de yükseltiyor. Bu anlamda Beylikdüzü’nün farklı bir enerjisi var. Gençlerin de, kadınların da ve her bireyin farklı bir enerjisi var. Bu yüzden biz bu kentte korkuyu satın almayacağız. Endişeyi satın almayacağız. Umudu satın alarak umutlu yarınlara bakacağız. Bugün bize enerjilerini veren girişimci kadınlarımızı tebrik ediyorum. Bu kadar güçlü kadının kentimizde girişimci olması çok önemli ve kıymetlidir.” ifadelerini kullandı.