ÇAĞRI MERKEZİ KURULAN İL SAYISI 70’E ULAŞTI

ARTVİN-Türkiye’de 112 Acil Çağrı Merkezlerinin sayısı 70’e ulaştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Şubat ayında Kilis, Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Osmaniye, Kastamonu, Kars, Gaziantep, Muş, Karabük, Artvin, Malatya, Tunceli, Elazığ, Iğdır, Bayburt, Aydın 112 Acil Çağrı Merkezleri’nin de (AÇM) devreye alındığı bildirildi.

Yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın acil durumlarda sadece 112’yi arayarak acil yardım isteyecekleri 112 Acil Çağrı Merkezlerimizin sayısı 70’e ulaştı Yakında 81 İllimizde telefonun diğer ucunda size yardım etmek için bekliyor olacağız” denildi..