Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği

Proje kapsamında pozitif veya temaslı olduğu için karantinada olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların karantina süreleri boyunca sıcak yemek ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi Aşevi tarafından karşılanacak.

Pandemi sürecinin başladığı Mart ayından beri sosyal yardımları ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi. ALO 153 üzerinden mesai saatleri içerisinde kayıt aldıklarını ve pozitif veya temaslı olduğu için karantinada olan yaşlı vatandaşların sıcak yemek ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, bu sürecin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatılacağına inandığını ifade etti. Ünlüce "Ülkemizde vaka sayılarında büyük artışlar gözlenirken, ne yazık ki şehrimizde de durum çok farklı değil. Büyükşehir Belediyesi olarak sürecin başından beri özveriyle çalışıyor, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte işini kaybetmiş, dükkanı kapalı olan binlerce vatandaşımız var. Odalara yaptığımız yardımlarla, bireysel yardım başvurularını hassasiyetle inceleyerek vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatıyoruz. Son olarak da karantinada olan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza sıcak yemeği desteği sağlamaya başladık. Ekiplerimiz mesai saatleri içerisinde ALO 153 üzerinden kendilerine ulaşan vatandaşlarımızın HES Kodu sorgulamasını yaptıktan sonra ekonomik durumlarına bakmaksızın kayıt oluşturuyorlar ve bir gün sonra sıcak yemekleri o kişilere gitmeye başlıyor. Karantina süreleri boyunca da yemek ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza çocukları, yakınları veya komşuları yemek getirip götürürken onların da virüsü kapmaları muhtemel. Amacımız bulaş riskini azaltmak. İnanıyoruz ki kurallara uyarak birlik, beraberlik ve en önemlisi de dayanışma içerisinde bu zor günleri atlatacağız" dedi.