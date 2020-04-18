Büyükelçilik, Azerbaycan'dan Türkiye'ye düzenlenen seferler hakkında açıklama yaptı

Azerbaycan'ın Türk Büyükelçiliği tarafından kaldırılacak olan uçaklarla ilgili yeni bi açıklama yapıldı. Açıklamada uçak seferlerinin tarih ve saatlerinin yanı sıra başka detaylar da paylaşıldı. Açıklamaya göre Türkiye'ye uçmak isteyen vatandaşlar aciliyet sırasına göre öncelik hakkına sahip olacak.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Azerbaycan’da bulunan ve Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşlarımızın tahliye edilmesi için Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan 23 Nisan Perşembe günü 11:10’da, 24 Nisan Cuma günü saat 01:55’de ve Gence Havalimanı’ndan 22 Nisan Çarşamba günü saat 22:35’de Türk Hava Yollarınca uçak seferleri düzenlenecektir.

Karantina kapasitesindeki kısıtlama nedeniyle seferlerden öncelikli olarak Büyükelçiliğimize kayıt yaptırmış olan başta öğrenciler, Azerbaycan’da geçici süreyle (turizm, iş görüşmesi için gelenler vb.) bulunanlar olmak üzere vatandaşlarımız aciliyet durumuna göre yararlandırılmaya çalışılacaktır.

Uçak seferlerinin hangi şehrimize düzenleneceği ve vatandaşlarımızın hangi karantina merkezinde kalacakları henüz belli olmamıştır.

Tek yön olarak gerçekleştirilecek uçak seferlerinin bilet ücreti 440 Manat’tır.

Sözkonusu uçuşlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın bilgileri aşağıda sunulan Türk Hava Yolları ofislerine 20 Nisan Pazartesi günü 12:00-18:00 ve 21 Nisan Salı günü 10:00-16:00 saatleri arasında müracaat etmeleri önemle rica olunur.

Türk Hava Yolları Bakü Ofisi:

Hocalı Prospekti, Demirci İş Merkezi, Hatai Reyonu – Bakü

Tel: +994 12 404 88 49



Türk Hava Yolları Gence Ofisi:

Mirze Abbas Abbaszade Küçesi 33 - Gence

Tel: +994 22 2565950