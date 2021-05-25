Büyükçekmece'de "Patlak lastik" polemiği!

Oturum devam ederken AK Parti Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Zerrin Çağlar söz alarak şöyle konuştu: 'Belediyecilik ağlama makamı değil. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Silivri Belediyesi ve Çatalca Belediyesi iki yıldır görevdeler. Her iki belediye de borçlarını ödediler artıya geçtiler. Siz 27 yıldır görevdesiniz. Büyükçekmece'de daha iyi hizmetlere imza atabilirsiniz'

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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hemen kürsüden cevap vererek: 'Bu İstanbul Büyükçekmece halkı enayiydi değil mi bu güne kadar? Beni yine konuşturacaksınız. O arkadaşlar (Silivri belediye başkanı Volkan Yılmaz ve Çatalca Belediye Başkanı Mesut Uner'i kastediyor) yaptıkları işleri hangi kurumun yaptığını resmi belge ile burada önünüze koyarım. O arkadaşlara zarar gelmesin diye susuyorum. Biliyorsunuz benim dilim sivridir.

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Sonra araya Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Sami Sertadım giriyor: 'Sayın başkan siz şeker hastası mısınız? Bazen şöyle kontrolsüz çıkış yapıyorsunuz. Burası belediye meclisi. Meclis üyeleri söz alır siz de cevap verirsiniz.'

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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: 'Bu arkadaşın bazen lastiği patlıyor...'

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Sonra bu diyaloğa gelen tepkiler şunlar: Ak Parti istanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: 'Kadına saygıdan yoksun, insana sevgiden nasipsiz, Meclis’e samimiyetten uzak, halka nezakete aykırı... Ayrıştırıcı, kibir yüklü bu dil bir Belediye Başkanı’na hiç yakışmıyor. İnsanın dili güzel cümle kuramıyorsa, en azından susmayı becerebilmeli'

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Ak Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik: 'Kadın abladır, Kadın kardeştir,

Kadın annedir... Saygıyı ve kibarlığı en fazla hak edendir. Nezaketle yapılan konuşmaya; bir de verilen cevaba bakın! Büyükçekmece Belediye Başkanını kadınlara karşı konuşurken nazik olmaya ve haddini bilmeye davet ediyoruz. Sarfettiği ifadeleri aynen iade ediyoruz. Siz kadına saygıyı sadece 8 Mart’tan ibaret mi sandınız !

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Bu açıklamalardan sonra Büyükçekmece Belediyesi bir basın açıklaması yaparak özetle şunları ifade etti: Elbette ki kadınlarımız hepimizin baş tacıdır. Türk milleti ve toplum olarak kadına verdiğimiz değer bilinmektedir. Üst üste 6 dönemdir Büyükçekmece halkının teveccühünü kazanan Belediye Başkanımız Sayın Dr. Hasan Akgün’ün her zaman en büyük destekçisi de kadın seçmenlerimiz olmuştur.

Ancak kadın olmak siyasette kendine özel avantajlar sağlamak anlamına gelmemelidir. Kadın olmak siyasi gücünü kullanarak kamuya ait kamunun ortak kullanımına açık yerleri kazanç kapısı olarak görme avantajını sağlanmalıdır. Büyükçekmece Kordonboyu’nda geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kendisine hukuksuzca tahsis edilen büfeyi yine hukuksuzca kamu alanını da işgal ederek balık restoranına çevirip haksız kazanç elde etmek kabul edilemez bir davranıştır. Özellikle de topluma örnek olması gereken siyasiler bu gibi yollara başvurmamalı. Siyaset rant elde etmek için değil hizmet amacıyla yapılmalıdır.'

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Peki 'lastiği patlamak' ne demek?

Argoda 'damdan çıkınca deve olacağım' yani 'hapisten çıkınca ortadan kaybolacağım' anlamında da kullanılan 'lastik patlatmak' daha çok 'can alıcı bir hata yapmak' anlamında kullanılır.

Belli ki Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün burada AK Parti Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Zerrin Çağlar'ın 'Belediyecilik ağlama makamı değildir' sözünü 'can alıcı bir hata yapmak' olarak yorumlamış.

(Mehmet Mert)