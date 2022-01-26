BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI DR.HASAN AKGÜN BİNLERCE VATANDAŞI YOĞUN KARDA MAHSUR KALMAKTAN KURTARDI!

HASAN AKGÜN BİNLERCE VATANDAŞI MAĞDUR OLMAKTAN NASIL KURTARDI?

Belediye başkanı Hasan Akgün yoğun kar yağışı sırasında Esenler;'den Büyükçekmece istikametine aracı ile giderken yoğun kara yakalanmış, karın şiddetini arttırmasıyla trafik durmuş ve İstoç civarında mahsur kalmıştı.

Aracı otoyolda bırakmak zorunda kalan Hasan Akgün beraberindeki ekiple en yakın AVM olan Mall Of Alışveriş Merkezine sığınmak için yürümeye başlamış. Bir iki saatlik yürüme sırasında AVM'ye ulaşan Hasan Akgün ve beraberindeki ekip AVM'nin kapalı olduğunu görür. Çünkü yetkililerce alınan karar neticesinde yoğun kar sebebiyle AVM'ler erken kapatılmıştı.

Hasan Akgün hemen iş adamı Aziz Torun'u telefonla arayarak durumu izah eder; Yoğun kar sebebiyle trafiğin durduğunu, binlerce vatandaşın evlerine ulaşmasının mümkün olmayacağını izah eder. Mağdur olan binlerce vatandaşın ısınma, konaklama ve diğer acil ihtiyaçlarını giderebilmesi için AVM'nin açılmasını rica eder. İş adamı Aziz Torun bu çağrıya kayıtsız kalmaz ve hemen Mall Of Alışveriş Merkezinin açılması talimatını verir. Bu şekilde binlerce insan AVM'ye girmiş ve yoğun karda mahsur kalmaktan kurtulmuş.

Aradan birkaç saat daha geçtikten sonra Büyükçekmece istikametine bir şekilde ilerlemeyi başaran Hasan Akgün, aynı durumun E-5 otoyolunda da yaşandığını görür. Yine iş adamı Aziz Torun'u arayarak E-5 Beylikdüzü istikametinde bulunan Torium AVM'nin açılmasını rica eder. Yine bu çağrıya kayıtsız kalmayan Aziz Torun, Torium AVM'yi açtırır ve binlerce insan, ısınma konaklama ve diğer acil ihtiyaçlarını gidermek için AVM'yi kullanır.

Büyükçekmece'de yaptığı çalışmalarla bölge halkının takdirini toplayan Hasan Akgün, yoğun kar altında vatandaşları mağdur olmaktan kurtardığı için bütün İstanbul'un takdirini topladı.