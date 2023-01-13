Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi

Türkiye'nin her zamankinden daha çok demokrasiye ihtiyacı var diyen Akgün, yerel yönetimleri temsilen 20 yıldır Avrupa konseyinde üye olduğunu vurgulayarak ülkemizin daha cok uluslararası kuruluslarda temsilci bulundurması gerektiğini vurguladı.

"Bu ülkenin olması gereken yer bu değildir"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye'de demokrasinin gelişmesi için özgür basının önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: "Bir zamanlar demokrasi, hukuk, adalet konularında çok fazla kafa yormazdık. Son yıllarda bu memlekette gazetecilerin, fikirlerini henüz kağıda dökmeyen yazar, çizer, düşünürlerimizin hapsedilmesi aklı başında her kişiyi derin düşünceye sevk etmiştir. "Bu ülkenin olması gereken yer bu değildir" demek zorunda kalıyorsunuz. 2023 yılında herkesin, yazarın, çizerin, bu memleketi, cumhuriyeti, demokrasiyi, hukuku, adaletin çocuğunu, torununu sevenlerin hepsinin 10 defa düşünüp 1 defa konuşması, 10 defa düşünüp 1 defa karar vermesi son derece önem arz ediyor. Sadece kendi geleceğinizi düşünün. Çoluk çocuğunuzu, bu ülkeyi, bayrağı, vatanı, devleti düşünün. Yazacaksınız, çizeceksiniz. Sakın ola ki hiçbirinizin yanında çıkar, menfaat doğrultusunda durmayın. Hakkın ve haklının yanında yerinizi alın ki bu millet de sizi alkışlasın. Çalışan gazeteciler Gününüzü kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.