Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle basın mensuplarının davetli olduğu bir kahvaltı organizasyonu düzenledi. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıya katılan Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün, İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert ve İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Abdullahoğlu, meslektaşlarının basın bayramını kutladılar. Ekovitrin Medya Gurubu'nu temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şeref Özata da Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün davetine katılan isimler arasındaydı.
Türkiye'nin her zamankinden daha çok demokrasiye ihtiyacı var diyen Akgün, yerel yönetimleri temsilen 20 yıldır Avrupa konseyinde üye olduğunu vurgulayarak ülkemizin daha cok uluslararası kuruluslarda temsilci bulundurması gerektiğini vurguladı.
"Bu ülkenin olması gereken yer bu değildir"
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye'de demokrasinin gelişmesi için özgür basının önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: "Bir zamanlar demokrasi, hukuk, adalet konularında çok fazla kafa yormazdık. Son yıllarda bu memlekette gazetecilerin, fikirlerini henüz kağıda dökmeyen yazar, çizer, düşünürlerimizin hapsedilmesi aklı başında her kişiyi derin düşünceye sevk etmiştir. "Bu ülkenin olması gereken yer bu değildir" demek zorunda kalıyorsunuz. 2023 yılında herkesin, yazarın, çizerin, bu memleketi, cumhuriyeti, demokrasiyi, hukuku, adaletin çocuğunu, torununu sevenlerin hepsinin 10 defa düşünüp 1 defa konuşması, 10 defa düşünüp 1 defa karar vermesi son derece önem arz ediyor. Sadece kendi geleceğinizi düşünün. Çoluk çocuğunuzu, bu ülkeyi, bayrağı, vatanı, devleti düşünün. Yazacaksınız, çizeceksiniz. Sakın ola ki hiçbirinizin yanında çıkar, menfaat doğrultusunda durmayın. Hakkın ve haklının yanında yerinizi alın ki bu millet de sizi alkışlasın. Çalışan gazeteciler Gününüzü kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.