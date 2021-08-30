Büyük zaferin 99. yılını kutluyoruz

Zaferin ardından Atatürk “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” emrini verdi. 9 Eylül’de İzmir’de Yunan ordusunu denize döktü..

Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.



Dumlupınar'daki meydan muharebesinde kahraman Mehmetçiğin, Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp imha etmesiyle zafere ulaşıldı. Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının ardından Mustafa Kemal Paşa, 1 Eylül'de Dumlupınar'da birliklere "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdi.



9 Eylül'de İzmir'de Yunan Ordusunu denize döken Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa'nın emrini büyük bir başarıyla yerine getirdi. Büyük Taarruz'dan akıllarda kalan en önemli olaylardan biri, 57'nci Tümen Komutanı Albay Reşat Bey'in, 27 Ağustos'ta Çiğiltepe'nin alınmasının yarım saat gecikmesi üzerine, görevini yerine getirememenin üzüntüsü ile kendisini vurarak intihar etmesiydi.

Atatürk, Büyük Zafer'den tam iki yıl sonra, 30 Ağustos 1924'te, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nın temel atma törenine katılmak üzere Zafertepe Çalköy'e geldi. Atatürk, Büyük Zafer'i şu cümlelerle anlattı: "Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Savaşı ve onun son parçası olan 30 Ağustos Zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır...

Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır. Türk ulusu burada kazandığı zaferle, açığa vurduğu gücü ve istemiyle, bu belli gerçeği bir kere daha tarihin bağrına çelik kalemle koymuş bulunuyor."

MİLLİ MÜCADELENİN KAHRAMANLARI

Ankara Üniversitesi ve Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi'nden derlenen "Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet" adlı albüm, Türk'ün bağımsızlık ve büyük zafer uğruna yaşadıklarını çarpıcı bir şekilde anlatıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir çoğu ilk kez yayımlanan fotoğraflarda dönemin zorlukları, mücadeleleri, fedakârlıkları, başarıları ve çalışmaları gözler önüne seriliyor.

COŞKUYLA KUTLANACAK

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü bugün tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar nedeniyle İstanbul'da da bugün bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya ise İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde 39 ilçenin kaymakamı, İstanbul'un emniyet müdürü ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 500 davetli için bayramlaşma programı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Anıtkabir'i ziyaret etmesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etmesi ve Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu diploma alma ve sancak devir teslim törenine katılması bekleniyor.