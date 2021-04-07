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Bursa’da 1 asker koronavirüse yenik düştü

Yenişehir'deki Hava Meydan Komutanlığında görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncel 07.04.2021, 15:33
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Bursa’da 1 asker koronavirüse yenik düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Bursa Yenişehir’deki Hava Meydan Komutanlığında görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın’ın COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

"ALLAH'TAN RAHMET, DEĞERLİ AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bursa Yenişehir’deki Hava Meydan Komutanlığımızda görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Bursa Yenişehir’deki Hava Meydan Komutanlığımızda görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.</p>&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) <a href="https://twitter.com/tcsavunma/status/1379497055966625793?ref_src=twsrc%5Etfw">April 6, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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