Bursa ve İstanbul'da tarihi semboller Azerbaycan'ın renklerine büründü

Ermenistan'ın saldırısı sonrası başlayan gerginlik sürüyor. Azerbaycan'ın 28 yıldır Ermenistan işgali altındaki toprakları için başlattığı operasyon devam ederken tüm Türkiye kardeşleri için tek vücut oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de kısa süre önce restore edilen Sultan Abdülhamit Han'ın yadigarı kesme taştan inşa edilen 33 metre yüksekliğindeki tarihi saat kulesini Azerbaycan Bayrağı'nın renklerine bürüdü. Akşam saatlerinden itibaren tarihi saat kulesindeki görüntü şehrin bir çok yerinden görsel şölen oluşturdu.

Azerbaycan'daki kardeşlerine destek ve dua için Tophane'de Osmangazi ve Orhangazi Han'ın türbelerinin bulunduğu saat kulesi önüne gelen vatandaşlar ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla poz verdi. Saygı duruşunda bulunan grup şehitler ve Türk Büyükleri için fatiha okudular.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan cephe savaşında Türkiye'den Azerbaycan'a destek için Galata Kulesi'nde ışıklandırma yapıldı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan yoğun çatışmalar sonucu Türkiye'den Azerbaycan'a destek geldi. Ermenistan'ın kışkırtmalarına karşı Azeri soydaşlarımıza destek için Galata Kulesi'nde ışıklandırma gösterisi yapıldı. Saat 20.15 ve 00.00 arasında Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı. Galata Kulesi'nin çevresinde bulunan turistler ve vatandaşlarda Azeri Bayrağı altında fotoğraf çektirerek yoğun ilgi gösterdi. Galata Kulesi'ne yansıtılan Azeri bayrağı havadan da görüntülendi.