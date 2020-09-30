banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
4. haftanın hakemleri belli oldu
4. haftanın hakemleri belli oldu
“Turizmin kaybı 25 milyar dolar”
“Turizmin kaybı 25 milyar dolar”
Fenerbahçeli Frey Waasland-Beveren'e kiralandı
Fenerbahçeli Frey Waasland-Beveren'e kiralandı

Bursa ve İstanbul'da tarihi semboller Azerbaycan'ın renklerine büründü

Bursa'nın sembolü olan Tophane'deki 115 yıllık tarihi saat kulesi, Azerbaycan'a destek için kırmızı, yeşil, mavi renklere büründü. Tarihi şehir ile birlikte saat kulesinin Azerbaycan Bayrağı'nın renklerine büründüğü o anlar havadan görüntülendi. Sosyal medyadaki paylaşımların ardından Bursalılar ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Tophane'ye akın edip hatıra fotoğrafı çektirdi, Azerbaycan'a "yalnız değilsin" mesajı verdiler.

Güncel 30.09.2020, 12:32
18

Ermenistan'ın saldırısı sonrası başlayan gerginlik sürüyor. Azerbaycan'ın 28 yıldır Ermenistan işgali altındaki toprakları için başlattığı operasyon devam ederken tüm Türkiye kardeşleri için tek vücut oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de kısa süre önce restore edilen Sultan Abdülhamit Han'ın yadigarı kesme taştan inşa edilen 33 metre yüksekliğindeki tarihi saat kulesini Azerbaycan Bayrağı'nın renklerine bürüdü. Akşam saatlerinden itibaren tarihi saat kulesindeki görüntü şehrin bir çok yerinden görsel şölen oluşturdu.

Azerbaycan'daki kardeşlerine destek ve dua için Tophane'de Osmangazi ve Orhangazi Han'ın türbelerinin bulunduğu saat kulesi önüne gelen vatandaşlar ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla poz verdi. Saygı duruşunda bulunan grup şehitler ve Türk Büyükleri için fatiha okudular.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan cephe savaşında Türkiye'den Azerbaycan'a destek için Galata Kulesi'nde ışıklandırma yapıldı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan yoğun çatışmalar sonucu Türkiye'den Azerbaycan'a destek geldi. Ermenistan'ın kışkırtmalarına karşı Azeri soydaşlarımıza destek için Galata Kulesi'nde ışıklandırma gösterisi yapıldı. Saat 20.15 ve 00.00 arasında Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı. Galata Kulesi'nin çevresinde bulunan turistler ve vatandaşlarda Azeri Bayrağı altında fotoğraf çektirerek yoğun ilgi gösterdi. Galata Kulesi'ne yansıtılan Azeri bayrağı havadan da görüntülendi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:53
Öğle 12:59
İkindi 16:17
Akşam 18:55
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0