BURSA TAŞIMACILARI DA ‘BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ’ DEDİ..

Ford Trucks Bursa Bayisinin sponsor olduğu toplantıda bölge taşımacıları aktüel sorunların başında gelen RSS uygulamasındaki aksaklıklar ve sınır kapılarındaki yoğunluk ile yurt dışında karşılaştıkları diğer konuları dile getirip fikir teatisinde bulundular.Bölge taşımacıları açısından verimli geçen toplantının sonunda katılım sağlayan bölge nakliyecilerin tamamı UND Genel Kurul sürecinde, daha önce yönetime talip olduğunu açıklayan, Birlikte Güçlüyüz Grubuna tam destek verdiklerini ifade ettiler.