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BURSA TAŞIMACILARI DA ‘BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ’ DEDİ..
Uluslararası Nakliyeciler Derneği(UND) Üyesi Bursa firmaları dün Bursa’da bir araya gelerek hem güncel sektörel sorunları hem de UND Genel Kurul Sürecini değerlendirdi.Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen yemekli toplantıya Bursa’daki hemen hemen tüm uluslararası taşımacı şirketlerin yetkilileri katılım sağladı. Taşımacıların yanı sıra, Bursa Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi ile Bölge Müdür Yardımcısı da toplantıya katılarak taşımacıların ve sektörün sorunlarını dinlediler.
Güncel 02.10.2020, 14:42 02.10.2020, 15:25
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Ford Trucks Bursa Bayisinin sponsor olduğu toplantıda bölge taşımacıları aktüel sorunların başında gelen RSS uygulamasındaki aksaklıklar ve sınır kapılarındaki yoğunluk ile yurt dışında karşılaştıkları diğer konuları dile getirip fikir teatisinde bulundular.Bölge taşımacıları açısından verimli geçen toplantının sonunda katılım sağlayan bölge nakliyecilerin tamamı UND Genel Kurul sürecinde, daha önce yönetime talip olduğunu açıklayan, Birlikte Güçlüyüz Grubuna tam destek verdiklerini ifade ettiler.
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