Bursa'da korkutan yangın

Kestel'deki tekstil fabrikasında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek, fabrikayı sardı. Binadan yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

ÇEVREDEKİ FABRİKALAR DA TAHLİYE EDİLDİ

Bursa'nın Kestel Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında devam eden yangın nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden bölgeye 30'a yakın itfaiye aracı sevk edilirken, AFAD ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikada zaman zaman meydana gelen patlamalar, paniğe neden oldu. Güvenlik güçleri, yangının çıktığı fabrikanın yanı sıra çevresinde bulunan 5 fabrikayı da tahliye etti. Polisler, bölgeye giriş ve çıkışları yasaklarken, alevlerin yakın binalara sıçramaması için iş makineleri çevredeki yanıcı maddeleri topladı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da Organize Sanayi Bölgesi'ne gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'nın Kestel ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bugün öğle saatlerinde elyaf fabrikasında yangın çıktı. Fabrikada çalışan yüzlerce işçi, kısa sürede tahliye edildi. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerinden bölgeye 30'a yakın itfaiye aracı sevk edildi, çalışmalara ayrıca AFAD da katıldı. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Semih ŞAHİN / DHA