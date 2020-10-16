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Bursa'da dev kabak görenleri şaşırtıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Güvem Mahallesi’nde yetiştirilen dev kabak görenleri şaşırtıyor.

Güncel 16.10.2020, 13:17
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Bursa'da dev kabak görenleri şaşırtıyor


Güvem Mahallesi’nde Ramazan Şen tarafından üretilen kabak, normal boyutlarının çok üzerinde. 4 kilo 290 gram ağırlığında, 1 metre 38 santimetre uzunluğunda olan kabak, Mustafakemalpaşa’da Orhan Yıldız tarafından işletilen Yıldız Çiftliği’nde satışa çıkarıldı. İşletmeye uğrayan herkesin dikkatini çeken ve dakikalarca incelediği kabak, şu ana kadar alıcı bulmadığı gibi herkesin de dikkatini çekiyor.

#kabak #Bursa
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